- Vi har i dag kun tre aktører med en samlet dagligvareomsetning på 170 milliarder kroner. To styrtrike familier har to tredjedeler av markedet. Det er sinnssykt. Jeg er så innmari lei av dagligvaremafiaen som presser ut norske underleverandører. Konsekvensen er at vi i dag har tre vinnere og fem millioner tapere; norske forbrukere.

GRAVER: Kjetil Graver i Godtlevert.

Det sier gründer og daglig leder Kjetil Graver i Godtlevert til Dagens Næringsliv.

De tre største dagligvareaktørene i Norge er:

Rema, eid av Reitan-familien.

Norgesgruppen, eid av Johannson-familien.



Coop, som eies av 133 norske samvirkelag.



NORGESGRUPPENS EIERE: Fra høyre: Johan Johannson, Torbjørn Johannson og Knut Hartvig Johannson.

I 2016 omsatte selskapet til Graver for 400 millioner. Til sammenligning omsatte Norgesgruppen, Rema og Coop for cirka 170 milliarder kroner.

Graver mener at trekløveret har alt for stor makt i Norge.

- Det trengs drastiske tiltak. Hvis ikke får vi østtyske tilstander her i landet. Snart er det bare en eneste leverandør av kjøtt, ost og kylling tilbake om vi ikke gjør noe. Skal norske mattradisjoner, og særlig alle de små matvareprodusentene som ikke får tilgang hos kjedene, overleve, ja, da må de ha kanaler ut i markeder, sier han.

Graver tror at momsfritak for er veien å gå.

- Momsfritak i en periode på eksempelvis tre eller fem år vil bety enormt på svært kort tid, sier Graver til DN.

Norgesgruppens direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt, Bård Gultvedt, sier til DN at vareutvalget i kjeden har blitt større de siste årene, og at Norgesgruppen jobber for å få flere leverandører.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge sier til samme avis at Coop er nære venner med sine leverandører og ønsker flere av dem velkommen.