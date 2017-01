- Jeg selger aldri Grand Hotel

ANNONSE

Adm. direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar var strålende fornøyd på onsdagens pressekonferanse etter at Eiendomsspar og Pandox har tegnet leieavtale for åtte hoteller med Scanic Hotels, skriver Estate Nyheter.

Scandic skal blant annet leie Grand Hotel i 20 år fremover.

Les også: Overtar Grand Hotel

– La en ting være klart. Vi eier Grand Hotel i dag, vi eier Grand Hotel i morgen og vi eier Grand Hotel til evig tid. I hvert fall så lenge jeg lever, sa Ringnes på tirsdagens pressekonferanse om avtalen med Scandic.

Tok over driften

Scandic var leietaker for Grand Hotel frem til for 2 år siden, da det delvis Eiendomsspar-eide hotellselskapet Pandox tok over driften. Christian Ringnes er glad for at Scandic nå er tilbake som hotelldrifter.

— Etter at Scandic og Grand skilte lag for to år siden, var det ikke opplagt at de skulle komme tilbake. Men siden da har Eiendomsspar investert 200 millioner kroner i hotellet og Scandics Signatur-konsept kan ta vare på Grand. Nå får vi noen som er skikkelig gode til å drive hotellet vårt, sier Ringnes.

Saken fortsetter under.

Han gjør det klart at ingen Scandic-logo får pryde fasaden til Grand Hotel. I stedet bevarer Grand merkevaren fullt ut.

Ydmyk



Adm. direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Norge er ydmyk overfor jobben med å ta over driften av Grand Hotel.

— For Scandic er dette en fantastisk dag, og jeg er utrolig glad for den tilliten vi er blitt vist. Grand skal være Grand og det var vårt Signatur-konsept som gjorde det mulig å få hotellet inn i porteføljen, sier Steen-Mevold.

Han presiserer at Scandic også har fått syv andre gode hoteller inn i porteføljen med leieavtalen, hvorav fire er i Norge.

Christian Ringnes sier til Estate Nyheter at leieavtalene er på 20 år, og de gir en oppside.

– Det er prosentbasert leie. Det er en veldig god løsning for begge parter, sier Ringnes.