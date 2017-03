- Kahoot! har rundet én milliard spiller

ANNONSE

Læringsplattformen Kahoot! slipper mandag nyheten om at de har én milliard spillere.

- Antallet aktive brukere per måned er 40 millioner, opplyser de på messen SXSWedu (South By Southwest EDU).

Siden lanseringen i 2013, har ideen om at det skal være enkelt å lage, spille og dele quiz-baserte læringsspill - innen alle temaer, på alle språk, på hvilken som helst enhet, for alle aldre og i alle sammenhenger, bredt om seg i voldsom fart.

CEO i Kahoot!, Erik Harrell, er stolt og glad:

- Vår visjon er å gjøre læring morsomt og engasjerende for alle, på tvers av alder, geografi og kultur, både i klasserommet og utenfor. Vi ønsker å skape det beste, mest relevante, globalt tilgjengelige læringsverktøyet, og med totalt 1 milliard spillere så langt kan vi med stolthet si at vi nærmer oss dette målet. Nå satser vi videre ved å investere i utvikling. En rekke nye spill og spillformater, mobil-apper og mye annet spennende er under utvikling; både for bedrifter, merkevarer, publisister og våre eksisterende brukergrupper, sier Harrell i en pressemelding.

Kahoot! opplyser om følgende tall siden oppstarten i 2013:

· 40 millioner månedlige aktive brukere (MAUs) på plattformen så langt i 2017 (60% vekst fra samme tid i fjor), hvorav 67% av bruken er i USA.

· 110 millioner kahoots (spill) har blitt spilt på plattformen så langt. Blant disse finnes et bibliotek med over 15 millioner offentlig tilgjengelige kahoots.

· Mer enn 2 millioner K-12 lærere i USA har opprettet brukerprofil i Kahoot! og 21 millioner (mer enn en tredjedel) av amerikanske K-12 studenter bruker Kahoot! aktivt på månedlig basis.

· I Norge har mer enn 600.000 brukere registrert seg i Kahoot!, og Kahoot! har blitt spilt 2,5 millioner ganger med totalt over 16 millioner spillere siden 2013.

