- Kim Jong-uns nevø jaktes av drapsliga

Kinesiske sikkerhetsagenter skal ha pågrepet syv attentatmenn i Beijing.

Kinesisk politi skal ha pågrepet syv medlemmer av en såkalt drapsliga som angivelig var sendt til Beijing fra Nord-Korea for å drepe Kim Jong-uns nevø, skriver den sørkoreanske avisen Joong Ang Ilbo.

Kim Han-sol (22) er sønnen til Kim Jong-uns eldre bror Kim Jong-nam, som ble drept i et giftangrep på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia tidligere i år.

To av attentatmennene ble pågrepet av kinesiske sikkerhetsagenter forrige uke, og blir nå avhørt i Beijing, opplyser anonyme kinesiske kilder til avisen. De pågrepne skal være medlemmer av det nordkoreanske etterretningsbyrået. Det er uklart hva som har skjedd med de andre pågrepne.

Drapsligaen skal ha jaktet på Kim Han-sol i Beijing , som har søkt dekning etter attentatet mot faren i februar måned.

Tiltalt for giftdrap

To kvinner står tiltalt i retten for giftdrapet på faren. Kim Jong-nam, som var broren til Kim Jong-un, har tilbrakt store deler av livet utenfor Nord-Korea, og har ytret seg kritisk mot regimet i mange intervjuer.

Sønnen Kim Han-sol vokste opp på den kinesiske øya Macau. Han har også gått på en internasjonal skole i Bosnia-Hercegovina hvor han studerte fredsstudier.

Han har tidligere fortalt i et intervju med en finsk journalist at han vokste opp uten å være klar over at han var i familie med Nord-Koreas tidligere leder, Kim Jong-il og nåværende leder Kim Jong-un. Kim Han-sol sier han aldri har truffet bestefaren og onkelen, skriver The Times.

Sørkoreanske medier skriver at nevøen til Kim Jong-un, Kim Han-sol (bildet), jaktes av drapsliga i Beijing.

- Pappaen min ble drept

Bare noen uker etter attentatet mot faren, stilte Kim Han-sol opp i en kort YouTube-video hvor han uttalte at han, søsteren og moren hadde blitt tatt med til et trygt sted av en organisasjon som går under navnet «Cheollima Civil Defence».

- Pappaen min ble drept for noen dager siden, og jeg er nå sammen med min mor og søster, og vi er takknemlig … (sensurert red.anm.), og vi håper det blir bedre snart, sa han i videoen som var lastet opp på YouTube av organisasjonen «Cheollima Civil Defence».

«Cheollima Civil Defence», som bistår nordkoreanske avhoppere, har opplyst i en uttalelse at de handlet for å beskytte resten av familien til den drepte Kim Jong-nam. Gruppen har takket Nederland, USA, Kina og et ikke-navngitt fjerde land for å ha bistått med humanitær hjelp for å beskytte konen og barna til den drepte Kim Jong-nam.

Liker vestlig kultur

Kim Han-sol ble først kjent for omverden da han dukket opp på sosiale medier i 2012. Den gang beskrev han seg selv som kristen. På en blogg har han skrevet at favorittfilmen er «Love Actually» og at hans kvinnelige favorittartist er Katy Perry. Kim Han-sol har i et intervju omtalt onkelen Kim Jong-un som «diktator».

