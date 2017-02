ANNONSE

Den franske kosmetikkgiganten L'Oréal vurderer mulighetene for å selge virksomheten The Body Shop for en pris på én milliard euro, eller 8,89 milliarder kroner.

Det skriver Financial Times på sine nettsider (krever innlogging).

Avisen hevder at L'Oréal har tatt kontakt med investeringsselskapet Lazard for å vurdere hvilke muligheter som ligger foran, og ifølge kilder med kjennskap til L'Oréals strategiske planer er et salg av The Body Shop det mest sannsynlige utfallet.

The Body Shop har slitt de siste årene, i motsetning til L'Oréals andre virksomheter - som har gått med solide overskudd.

L'Oréal leverer sitt årlige resultat på torsdag. I november leverte det franske selskapet et resultat for tredje kvartal i 2016 som var sterkere enn forventet, spesielt takket være vekst i det nordamerikanske markedet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I tillegg til The Body Shop eier selskapet merkevarer som Lancôme, Viktor & Rolf, Yves Saint Laurent, Urban Decay og Armani.

Det var så sent som i 2006 at L'Oréal kjøpte opp The Body Shop, som har over 3.000 butikker i 66 land.

Ifølge Financial Times ønsker ikke L'Oréal rapportene om et mulig salg.