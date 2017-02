ANNONSE

Samtidig som politikere diskuterer en ny rullebane på Gardermoen, går Norwegian-sjef Bjørn Kjos med planer som kan gjøre lufthavnen til et av verdens største knutepunkter for langdistanse.

Les: Venstre imot utbygging av Oslo lufthavn

– Vi kunne skaffet haugevis med trafikk fra hele verden. Oslo kunne ha blitt et av de største knutepunktene i Europa, sier Kjos til DN.

Han mener Oslo kan bli sentral i flytrafikk mellom Asia og Europa, og mellom Asia og Nord-Amerika. Problemet foreløpig, er at Norwegian ikke får fly over Russland.

Les også: Norwegian får Trump-støtte

Les også: Norwegians passasjervekst fortsetter

Flygninger over Russland, er forbeholdt SAS. Kjos mener at den gamle avtalen mellom Russland og de skandinaviske landene er moden for utskifting.

– Det funket kanskje for 70 år siden, men ikke i dag. Noe har skjedd i mellomtiden, sier Kjos til DN.

Han håper at Norge kan inngå en egen avtale med Russland som gjør at norske selskaper kan fly til Asia over Russland.