- Rolness har et ansvar for å delta, ikke bare skrike ut gjennom Facebook

- Vi har invitert Kjetil Rolness til Debatten utallige ganger, og det er hans ansvar å stille opp, ikke bare skrike ut gjennom Facebook, sier debattredaktør i NRK, Kyrre Nakkim til Nettavisen.

Dette kommer etter at Kjetil Rolness kom med kraftig kritikk mot Debatten på NRK etter torsdagens sending om innvandring og integrering.

Nakkim påpeker at de kjørte en utelukkende faktabasert sending, noe han forklarer at seerne har uttrykt et ønske om.

Opptatt av fakta



- Det er utrolig vanskelig å holde seg nøytrale når det kommer til et betent tema som innvandring og integrering, og derfor inviterte vi nettopp folk som er svært opptatt av fakta, understreker Nakkim.

En av deltakerne under torsdagens Debatten var den svensk-kurdiske sosialøkonomen, Tino Sanandaji. Rolness mente her at Solheim ikke greide å presentere hans virke og perspektiv på noen vettug måte, og reagerte på at hun sa at han hadde laget "sitt eget Brochmann-utvalg".

Sanandaji selv virker svært fornøyd med sammenligningen og skriver på sin egen Facebookside:

« Gøy at programlederen kaller boken Massutmaning min egen lille Brochmannutredning»

Får kritikk uansett



Debattredaktøren kan fortelle at mesteparten av kritikken de fikk etter sending var fra venstresiden, men ikke noe handlet om at de virket useriøse.

- Når det kommer til denne tematikken får vi kritikk nesten uansett hva vi gjør, men at Rolness ikke liker måten Ingunn Solheim formulerer seg på , eller hennes utgangspunkt i debatten får være på han, sier han og legger til:

- Jeg er usikker på hans eget presisjonsnivå når det kommer til denne kritikken, og håper den blir mer faktabasert fremover.

