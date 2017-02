- Slik beholder du ditt digitale privatliv gjennom tollen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Etter at president Donald Trump inntok Det hvite hus, har det dukket opp meldinger om at reisende fra muslimske land, eller reisende med muslimsk-lignende navn, blir utsatt for «spesialbehandling» av ansatte i det amerikanske tollvesenet.

Her snakker vi ikke om de mye omtalte deportasjonene, men om at reisende opplever at deres computere eller smarttelefoner blir inspisert.

Russland, Kina og USA

Nå anbefaler sikkerhetsekspert Ryan Lackey alle reisende å ta spesielle forholdsregler. Selv har han i lang tid brukt egne PC-er og smarttelefoner ved reiser til Russland og Kina, og nå mener han at det er fornuftig å gjøre det samme i USA.

- Dette gjelder Amerika mer nå enn tidligere. Hvis jeg trodde at jeg sannsynligvis var av interesse, ville jeg gjennomgått de samme sikkerhetsprosedyrene, sier Lackey til Wired.com.

Han rensker både PC og smarttelefon før hver reise, og setter dem opp til synkronisering med en egen, ikke-sensitiv Apple-konto. Han har et eget sett for hvert land, slik at han kan analysere dem etter reisen for å se om noen av landene har tuklet med dem.

JOHN KELLY er utnevnt av president Donald Trump til leder for Sikkerhetsdepartementet.

Det amerikanske sikkerhetsdepartementets minister, John Kelly, sa nylig til Kongressen at man vurderer å innføre krav om at reisende fra sju muslimske land må overlevere sine passord til sosiale medier for å få innreisetillatelse.

- Å kreve passord, er over grensen, mener Nathan Wessler, som er advokat hos American Civil Liberties Union (ACLU), en ideell organisasjon som jobber for borgerrettigheter i USA.

- Vil skape kaos

Wessler påpeker at denne praksisen ikke bare vil påvirke reisende, men også alle de har kommunisert med.

- Hvis dette vil realitet, vil det skape kaos innenfor turisme og forretningsreiser til USA. Hvilken reisende ønsker å brette ut alle intime detaljer fra deres historikk på sosiale medier, og blottlegge år av sine liv? spør Wessler overfor Wired.com.

Tollmyndighetene har i flere år tatt seg slike friheter, skriver Wired.com. Dette har blant annet skjedd journalister, noe CNN har omtalt tidligere.

Wired.com anbefaler følgende grep, etter å ha snakket med flere eksperter:

Bruk krypteringsverktøy som BitLocker, TrueCrypt eller Apples Filevault og bruk sterke passord.

Bruk en sterk PIN-kode.

Slå av tilgangen «Siri» på iphonen når den er låst.

Slå maskinene dine helt av før du går i tollen.

Når det gjelder dette med å oppgi passord til tollpersonell, er dette mer komplisert. Amerikanske borgere kan ikke deporteres for å nekte å etterkomme slike forespørsler, men andre reisende kan bli nektet innreise. Ifølge Wessler kan selv amerikanere oppleve at deres computer eller smarttelefon blir konfiskert.