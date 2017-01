- Slik forsøker Trump å kontrollere media

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): - Historisk sett har tyranner forsøkt å kontrollere media ved bruk av fire teknikker som Donald Trump allerede bruker, sier Robert Reich, som var arbeidsminister i USA under Bill Clinton og som har laget den politiske dokumentarfilmen «Inequality for all».

Reich engasjerte seg for Bernie Sanders i Demokratenes nominasjonsvalg, og deretter for Hillary Clinton i presidentvalget, som Republikanernes kandidat Donald Trump vant. Hans politiske ståsted er altså et godt stykke fra Donald Trumps. Det betyr ikke at han aldri kan ha gode poenger angående Trump.

I et videoklipp som Robert Reich har postet på sin Facebook-side, som følges av 1,7 millioner mennesker, tar han opp de fire teknikkene som han mener Donald Trump bruker for å kontrollere amerikansk presse:

Han skjeller ut media Han begrenser medias tilgang Han truer media Han forbigår media og kommuniserer direkte med folket

- Reich er en svært kunnskapsrik mann som kjenner Washington godt etter sin tid som Clintons arbeidsminister, forteller førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Høgskulen i Volda til Nettavisen.

Han mener at Reich kommer med gode poeng.

- Det er lett å si seg enig i Reich sin analyse av Trumps forhold til pressen. I ukene før pressekonferansen sist onsdag har Trump holdt pressen på avstand, og han har i hovedsak uttrykt seg gjennom Twitter.

USA-EKSPERT: Alf Tomas Tønnessen er president for ASANOR (American Studies Association of Norway) og førsteamanuensis i amerikansk kulturkunnskap ved Høgskulen i Volda.

Den russiske journalisten Alexej Kovalev ser klare paralleller mellom Donald Trump og Vladimir Putin.



- Fakta betyr ingenting. Du kan ikke skade denne mannen med fakta eller fornuft. Han vil alltid utmanøvrere deg. Han klarer bestandig å vri seg ut av de nøye gjennomtenkte verbale fellene du legger. Han svarer med meningsløse faktalignende uttalelser, plattheter, usanne lignelser og rent tøv. Han vet at dette er énveiskommunikasjon, ikke et intervju, skriver Kovalev i en blogg på medium.com.

Det er heller ingen tvil om at mange Trump-tilhengere har inntatt en mediafiendtlig posisjon i løpet av valgkampen. Oppblomstringen av falske nyheter har bidratt til å skyggelegge sannheten, og jakten på gode seertall eller klikktall har lokket redaktører til å sende Trumps taler direkte, til tross for at han ifølge Politifact serverer usannheter eller direkte løgner 69 prosent av tiden.

Se videoen til Robert Reich her:

- Trump skjeller ut pressen for å snu befolkningen mot den, gjennom å bruke ord som «avskyelig», «avskum» og «uærlig». Han truer med søksmål og sier at han planlegger å gjøre det enklere å saksøke media. Når media påpeker at han lyver, snur han på det ved å hevde at media lyver, legger, forklarer Robert Reich.

Alf Tomas Tønnessen mener at Trump ønsker å bli oppfattet som en sterk mann av folket som taler mediaeliten midt imot.

- Det var en lite sympatisk Trump vi så under pressekonferansen. Han kalte det respekterte CNN for «en forferdelig organisasjon» etter at de kunngjorte at det verserer en rapport om at Russland har kompromitterende opplysninger om Trump i forbindelse med et besøk i Moskva. Trumps angrep på pressen minner noe om kritikken Nixons visepresident Spiro Agnew hadde mot mediene rundt 1970, sier Tønnessen til Nettavisen.

Her ser vi eksempler på det Reich og Tønnessen snakker om:

Det siste tyrannipunktet til Robert Reich – at Trump forbigår media og kommuniserer direkte med folket – virker kanskje harmløst eller til og med positivt, men Reich mener at også dette er problematisk.

- Trump tvitrer ustanselig, poster videoer og holder store folkemøter. Alt dette gjør det mulig for ham å lyve direkte til folket uten at det får konsekvenser.

ROBERT REICH er en aktiv motstander av Donald Trump.

I en kronikk postet hos Baltimore Sun, utvider Robert Reich sin liste til 15 punkter. Disse punktene inkluderer blant annet at Trump utnevner generaler til ledende sivile stillinger, gir maktposisjoner til familiemedlemmer og inngår personlige allianser med diktatorer.

- Disse varseltegnene bør bekymre alle, uavhengig av politisk parti. Faktisk har de konservative, historisk sett, vært spesielt årvåkne overfor potensielle trusler mot våre konstitusjonelle rettigheter. Alle amerikanere må stå sammen for å beskytte demokratiet mot tyranni, skriver Reich.

- Dere kan betrakte dere som advart, avslutter han.