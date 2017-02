- Slik kan Dow Jones nå 30.000 under Donald Trump

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Skattekutt, deregulering og raskere økonomisk vekst kan løfte selskapenes fortjeneste – og det igjen kan løfte Dow Jones over 30.000 poeng, skriver spaltist Nigam Arora hos Market Watch. Han har bakgrunn som investor, ingeniør og atomforsker.

Nigam Arora konkluderer med at sannsynligheten har økt de siste månedene. Dow Jones har jo økt fra 18.332,74 poeng på valgdagen 8. november til over 20.500 poeng i dag (den lå på 20.619,77 poeng torsdag, men har falt en del fredag).

«Den største enkeltfaktoren for den langsiktige retningen til aksjene er overskuddsvekst. Den nåværende konsensus for S&P 500-indeksens operative fortjeneste er 133 dollar per aksje. Ifølge Arora Reports analyse av Trumps forslag, skattekutt kan bidra med ytterligere 13 dollar til S&P-fortjenesten. Deregulering kan bidra med ytterligere 7 dollar. Hvis bruttonasjonalproduktet øker til 4 prosent, kan S&P-fortjenesten komme helt opp i 190 dollar innen Trumps første periode er over», skriver Nigam Arora.

Han tror derfor at S&P 500 kan vokse til 3800 poeng, fra dagens nivå på drøyt 2340 poeng.

«For Dow Jones betyr dette at den kan nå 33.450 poeng innen slutten av 2021, Donald Trumps første periode. Selv med noen tilbakeslag, er en Dow Jones på over 30.000 en mulighet», konkluderer han.

Fredag ser imidlertid Dow Jones ut til å møte veggen. Etter å ha satt ny topprekord seks dager på rad, faller den industritunge indeksen nå tilbake. I skrivende stund er den ned 50 poeng eller 0,24 prosent, til 20.569 poeng.