- Sparer 700 millioner på Norge-tur

ANNONSE

Nettavisen har tidligere skrevet om den svært lukseriøse og oppsiktsvekkende superyachten Sailing Yacht A som ankom Kristiansand tirsdag.

Den er 142,81 meter lang, 24,88 meter på det bredeste og har ikke mindre enn tre master. Den høyeste masten rager 100 meter over vannflaten.

Innvending har den åtte dekk knyttet sammen med flere heiser og vindeltrapper. Under dekk har den også plass til fire mindre båter og en ubåt. Over dekk er det parkering for et helikopter i baugen.

Les mer: Seilbåt til 3,7 milliarder på plass i Norge

Sparer moms



Dagens Næringsliv skriver at eieren Andrej Melnitsjenko sparer millioner av momskroner på turen.

Skipet skal ha kostet ham 3,7 milliarder kroner eksklusiv moms. Den stive prisen skyldes at Melnichenko har måttet betale for utvikling av helt ny teknologi til bruk i seilskipet.

– Hovedårsaken til at en slik yacht går til en norsk havn, er for å få momsrefusjon i Tyskland, sier en norsk momsekspert til DN.



Les også: Superyacht ved norskekysten

Flere har spart moms



Skipet er bygget i Tyskland. Ved å seile innom Kristiansand, som altså ligger utenfor EU, og få stemplet ulike dokumenter, kan rederen kreve momsrefusjon fra Tyskland på 19 prosent.

Med en pris på 3,7 milliarder så tilsvarer det 703 millioner kroner.

Også i 2008 la Melnichenko jomfruturen til Kristiansand. Den gang var det Motor Yacht A som var på tur.



Les: Luksusyacht vekker oppsikt

I 2010 ankom superyachten Luna Kristiansand, der eier Roman Abromovitsj gikk om bord, skrev Superyachts dengang. Luna var da splitter ny fra verftet i Tyskland.

A: Sailing Yacht A fotografert i København, på vei til Norge, mandag.