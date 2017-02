- Tesla vil gå konkurs og Norges elbil-hype er villedet

ANNONSE

- Jeg forstår ikke hvorfor vi bør øke antall elektriske biler. Vi bør iallfall ikke bruke skattepenger for å støtte den. Tesla er en veldig kul bil, men jeg tror at selskapet vil gå konkurs. Det har rett og slett lovet for mye.

Det sier Mika Anttonen i et intervju med det finske magasinet Aamulehti, skriver Business Insider.

Han eier 87 prosent av bensinstasjonkjeden ST1. Selskapet driver 1450 ST1- og Shell-stasjoner bare i Norge.

- Mo i knærne



Anttonen mener at den norske satsingen på elbiler er bygget på helt feil grunnlag.

- Med en gang du sier ord som «digital»,«smart»,«robot» eller «elektrisk», så blir folk helt mo i knærne, selv om ordene er uten substans.

Han sier at etterspørselen etter diesel og bensin har økt i Norge siden elbilen tok av. Altså har ikke elbilen ført til et lavere totalutslipp av Co2.

- Så hvorfor skal skattebetalerne betale 180.000 kroner per kjøretøy til en utenlandsk bilprodusent når man ikke oppnår redusert utslipp? spurte han retorisk i Business Insider.

- Bedre med maksfart



Han tror at land kan redusere Co2-utslipp langt mer effektivt enn å sponse elbiler.

- For eksempel kan man innføre en lov som sier at biler kan bare kjøre i maks 120 km/t. Da ville bilene vært mindre, fordi motorene ville vært lettere, og man ville til slutt bruke 40 prosent mindre drivstoff, sier han.

Anttonen legger til at han setter pris på elbileierne.

- Når de stopper for å lage bilen sin i 20 minutter ved et av våre stasjoner, hva tror du de gjør mens de venter? De kjøper en pølse og en kaffe fra oss, sier han.