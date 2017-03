- Trøbbel med DNBs nettbank - igjen

ANNONSE

Saken blir oppdatert.

Etter en helg som det har humpet i maskineriet til DNB, møter de uken med startvansker.

Mange kommer ikke inn på nettbanken.

- Det gjelder kunder som bruker mobilbank-id og noen som bruker bank-id med brikke, sier pressevakt Ellen Dokk Holm til Nettavisen.

- Hvor mange kunder er rammet?

- Det har vi ikke noe eksakt tall på, sier hun.

DNBs kunder er gjennom hele helgen møtt med denne meldingen.

Dokk Holm forteller at problemene oppstod for en time siden - cirka 09.30 - og at de ikke vet hvor feilen ligger.

- Nei, det jobber vi på spreng for å finne ut av, forteller hun.

Også i helgen ble DNBs kunder møtt med «problemer med innloggingen».

- Bedt om skriftlig redegjørelse

Nå har Finanstilsynet fått nok.

– Vi ser alvorlig på situasjonen, både når det gjelder den siste hendelsen og når det gjelder hendelsesbildet over tid, sa direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen i Finanstilsynet til Nettavisen for fire dager siden.

– Basert på de senere hendelser, har Finanstilsynet bedt om en skriftlig redegjørelse og har løpende dialog og møter med DNB for å klarlegge årsaker og sikre at nødvendige tiltak iverksettes.

- Hver fjerde dag

En enkel oversikt Nettavisen laget for en drøy uke siden viser at storbanken i snitt har hatt feil nesten fjerde dag de siste fire månedene.

Det kan være alt fra at enkelte funksjoner ikke fungerer slik de skal, til mer alvorlige feil i nettbanken.

Dette er stikkprøver, så tallet kan være høyere.

– Vi har gått igjennom oversikten som Nettavisen har laget og kan bekrefte at vi hadde tekniske feil som førte til nedetid i nettbanken, uttalte kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til Nettavisen.

– Dessverre har vi hatt uønsket nedetid den siste tiden. Det beklager vi på det sterkeste, og vi gjør alt vi kan for å forbedre oss, la han til.

