- Trump ba Comey legge ned etterforskning

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump ba ifølge The New York Times den tidligere FBI-direktøren James Comey om å stanse etterforskningen av Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael T. Flynn.

Det hvite hus avviser at Trump ba om dette, melder CNN.

FBI etterforsker Flynn for hans koblinger til Russland, som en del av etterforskningen av deres innblanding i den amerikanske valgkampen.

Flynn har tidligere tilbudt seg å vitne i bytte mot immunitet, noe FBI har avslått.

- Jeg håper du kan la dette ligge, skal president Trump ha sagt til Comey under et møte i Det ovale kontor i februar, ifølge The New York Times.

Comey skal ha skrevet ned forespørselen i et notat i etterkant av møtet, som fant sted dagen etter at Flynn ble avskjediget fra sin stilling som nasjonal sikkerhetsrådgiver for presidenten.

Notatet ble laget som en del av papirer Comey lagde etter det han oppfattet som et upassende forsøk fra president Trump på å påvirke en aktiv etterforskning. The New York Times påpeker at FBI-agenters notater normalt regnes som troverdig vitnemål i rettsvesenet.

- Jeg håper at du kan finne en vei til å droppe dette, til å la Flynn slippe unna. Han er en fin fyr. Jeg håper du kan la dette ligge, sa Trump til Comey ifølge notatet.

Trump la angivelig også til at Flynn ikke hadde gjort noe galt.

«Selv om presidenten gjentatte ganger har gitt uttrykk for at general Flynn er en hederlig mann som har tjent og beskyttet vårt land, har presidenten aldri bedt herr Comey eller andre om å avslutte noen etterforskninger, ei heller etterforskningen som involverer general Flynn», sier Det hvite hus i en uttalelse til The New York Times.