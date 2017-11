Professor mener det er uheldig at Donald Trump blander seg inn i en straffesak ved å kreve dødsstraff for New York-terroristen.

Sayfullo Saipov (29) er siktet for å ha drept åtte mennesker og skadd ytterligere tolv mennesker under det som omtales som et terrorangrep i New York tirsdag.

Saipov, som opprinnelig er fra Usbekistan, fikk opphold i USA i 2010 takket være en ordning hvor visum tildeles gjennom loddtrekning - også kjent som «Green Card».

President Donald Trump var raskt ute med å kreve strengere innvandringspolitikk etter tirsdagens angrep. I tillegg har presidenten tvitret to ganger at den antatte gjerningspersonen må få dødsstraff. Dermed trer Trump, som representerer den utøvende makt, inn i rollen til den dømmende makt.

- Det som er uheldig, er at han blander seg inn i noe som er en straffesak. Det å hetse opp med dødsstraff er ikke noe en president driver med, sier professor emeritus i nordamerikanske studier ved Universitetet i Oslo, Ole Moen, til Nettavisen.

- Han skjønner ikke hvordan systemet fungerer i det hele tatt. Han har en uutgrunnelig mangel på kunnskap. Det slår meg stadig. Han kommer med så mange dumme ting som viser at han har så lite kunnskap om samfunnsmessige spørsmål og historie, sier Moen.

- Han snakker stakkato og uten kontekst. Det er «bad» og «dødsstraff» uten noe mer. Det er mange som mener dette ikke er en president verdig, sier Moen som nylig har kommet med en ny utgave av boken «USAs presidenter» med et oppdatert kapittel om Trump.

- Vil helst være en allmektig sjef

- Har du som historiker noen eksempler på tidligere presidenter som har blandet seg inn i straffesaker på tilsvarende måte, Moen?

- Jeg kan ikke på stående fot si at jeg har det. Og helt sikkert ikke på samme måte. Det må i så fall gjelde mer generelle politiske saker, og ikke referanser til en spesiell sak. Jeg tror nok ikke noen tidligere presidenter har gått inn i en konkret straffesak og sagt hva som bør skje. Dette er typisk Trump, sier Moen.

- Han tror han driver et eiendomsmeglingsbyrå. Han vil helst være en allmektig sjef. Trump passer dårlig inn i et system som bygger på maktfordelingsprinsippet hvor kompromiss er hovedinstrumentet, sier Moen.

Professor i Nord-Amerikastudier Ole Moen.

Både politiet i New York og New York Citys borgermester Bill de Blasio var ute onsdag ettermiddag og omtalte angrepet som et terrorangrep. Samme dag ble Saipov formelt siktet i en føderal rett på Manhattan.

Dødsstraff på føderalt nivå

Flere titalls delstater i USA har de siste årene avskaffet dødsstraff. Men dødsstraff praktiseres fortsatt for føderale forbrytelser. Vincent Eugene Francis Baugh, talsperson for Republicans Abroad Norway, sier til Nettavisen at delstaten New York ikke praktiserer dødsstraff.

Dermed må det bli en føderal straffesak dersom gjerningspersonen skal kunne bli idømt dødsstraff.

Hvis forbrytelsen blir erklært som en terrorhandling, vil gjerningspersonen automatisk bli straffeforfulgt på føderalt nivå.

- Forbrytelsen må først erklæres som en terrorhandling, som er en føderal forbrytelse. Da er det til syvende og sist delstatsadvokaten (state attorney) i New York som må erklære det som et terrorangrep, men det er underforstått at justisministeren og Det føderale politiet vil være involvert i denne avgjørelsen, sier Baugh til Nettavisen.

Baugh var ikke kjent med at Saipov allerede var siktet i en føderal rett, og kan dermed ikke utelukke at delstaten allerede har overført saken til føderale myndigheter.

Vincent Eugene Francis Baugh

