- Utvalg foreslår å fjerne løyveplikt for drosjer

ANNONSE

Ifølge avisen offentliggjøres en delingsøkonomirapport mandag. Dersom løyveplikten for drosjer fjernes kan det åpne for aktører som Uber.

– Vi er veldig spente. Jeg håper at de kommer til å snakke om at delingsøkonomi kan bety ganske mye for Norge, både i nær tid og på sikt, sa sjefen for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, til E24 søndag.

Øystein Trevland, leder for Norges taxiforbund.

Drosjenæringen reagerer på at Uber kan bli lovlig næring i Norge.

– Det blir sosial dumping det. Da blir det så mange førere at ingen kan leve av det, sier leder i Norges taxiforbund, Øystein Trevland til VG.

Avskiltet Uber-sjåfører

I januar i fjor inviterte finansminister Siv Jensen flere delingsselskaper til et møte. Målet var å få innspill til hvordan myndighetene kan bidra til at dette skulle være selskaper som blir en del av den ordinære økonomien.

Les også: 70 Uber-sjåfører bøtelagt og fratatt førerkortet

I november ble det omtalt at politiet og taxibransjen lenge hadde stått hardt på at Uber er ulovlig i Norge.

60 sjåfører hadde blitt avskiltet i Oslo, men det forelå ikke noen rettskraftig dom før i oktober. I Drammen tingrett ble en mann i 40-årene dømt for brudd på Yrkestransportloven etter å ha kjørt 1145 oppdrag for Uber.

– Jeg mener dette er en faktisk avklaring, sa politinspektør Ole Rasmus Knudsen (38) ved påtaleavsnittet på Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste til DN.

Les også: - Vi har avslørt og anmelder 105 Uber-sjåfører i Norge



Vil øke Airbnb-skatter

Uber har lenge vært under press. Først ble det kjent at Samferdselsdepartementet har slått fast at kjøring uten løyve er - og kommer til å forbli - ulovlig.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen (arkivfoto).

Så kom beskjeden om at politiet i Oslo har begynt å inndra førerkortet til sjåfører som kjører for tjenesten. I motsetning til avskiltingen nevnt over, har dette noe som virkelig har sendt sjokkbølger inn i miljøet.

VG skriver også at utvalget foreslår å øke skattleggingen av korttidsutleie av egen bolig, noe som blant annet vil gjøre det dyrere dem de som leier ut boligene sine gjennom Airbnb.

Les også. Uber tiltalt for ulovlig taxivirksomhet i Danmark

Les også: Sverige legger ned tjensten «uberPop» i Sverige

Ifølge VG foreslår utvalget flere tiltak, deriblant:

Rapporteringsplikt til skattemyndighetene.



Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet.



Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingøkonomien.



Vurdere en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester.





(artikkelen fortsetter under)





- Ikke aller saker havner i retten

Nettavisen har tidligere vært i kontakt med advokat Jens-Henrik Lien hos advokatfirmaet Mageli:

- Jeg har håndtert mer enn 75 saker som omhandler Uber-sjåfører, ikke alle havner i rettssystemet. Mange velger å akseptere det forelegget de har fått, det er opp til hver og en sjåfør, sa advokaten til Nettavisen i november.

Advokat for mange Uber-sjåfører, Jens-Henrik Lien (arkivfoto).

- I 10-15 saker har sjåførene vært uenige i forelegget og venter på at saken skal i rettssystemet.

Lien understreket at han ikke kunne uttale seg på vegne av selskapet, men at han mente at ingen av sakene den gangen var en avklaring på skyldspørsmålet.

Mest å vinne

Forventningene til rapporten fra delingsøkonomiutvalget har vært sprikende.

Ledelsen for Taxi-appen Uber mener transportsektoren er et av de områdene der samfunnet har mest å vinne på å legge til rette for delingsøkonomi. I et innlegg i Aftenpostennylig påpekte Norges-sjef Carl Edvard Endresen at en stor del av landets personbiler står stille opp mot 95 prosent av tiden.

- Ved å utnytte den eksisterende bilparken bedre får vi flere mennesker inn i færre biler og kan redusere behovet for å eie egen bil, konkluderte han.

Reiselivsnæringen krever at aktører som leier ut rom via Airbnb, må skattlegges på lik linje med tradisjonelle hoteller.

Skatteunndragelse

- Det er ikke ny teknologi, men skatteunndragelse som gir fordeler. Dette er urimelig konkurransevridning, og det er på tide at myndighetene ser potensialet til at også den nye næringen får gitt sitt samfunnsbidrag, uttalte direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv før helgen.

Da utvalget ble satt ned, fastslo finansminister Siv Jensen at aktører i delingsøkonomien må betale skatt. Samtidig utelukket hun ikke at dagens regelverk kan bli for strengt, utdatert eller dårlig tilpasset de nye aktørene. Utvalget har blant annet vurdert reguleringer i arbeidsmarkedet og forbrukerrettigheter, som på ulike vis blir utfordret gjennom delingsøkonomien.

Har du sett noen av disse Uber-videoene?