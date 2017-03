- Vi skal være med på å kaste ut Erna Solberg og Siv Jensen uten noen betingelser til Ap

ANNONSE

GARDERMOEN (Nettavisen): - Hvis vi ikke får gjennomslag for helheten i de fire forslagene må Arbeiderpartiet søke støtte fra sak til sak, da vil vi ikke garantere dem noen ting, bortsett fra at vi skal være med på å kaste ut Erna Solberg og Siv Jensen av regjering. Det stiller vi ingen betingelser for å gjøre, sier SV-leder Audun Lysbakken til Nettavisen fredag.

Les også: SV trekker omskjæringsforslag

Vil ha 3000 flere lærere



Kravene til SV handler om kampen mot fattigdom og ulikhet, bekjempe klimaendringer, en profittfri velferd, og flere lærere til skolen.

SV ønsker hele 3000 flere lærere i skolen, men hva dette vil koste er det ennå ikke regnet på.

- Vi skal sørge for at det blir slutt på overfylte klasserom i Norge. Det betyr det skal komme 3000 flere lærere ut til elevene gjennom en nasjonal regel som sier at det ikke skal være mer enn 15 elever per lærer i 1.-4. klasse, og 20 i resten av grunnskolen, understreker han.

- Hva kommer dette til å koste?

- Forrige gang det ble regnet på det var det snakk om 2 milliarder kroner. Det er nok dyrere i dag, men til nå har regjeringen nektet å regne på det, sier Lysbakken.

Mulig å gjennomføre



SV-lederen sier han nylig har sendt Torbjørn Røe Isaksen (H) et spørsmål om nye tall, men han kan se for seg et sted mellom 2-3 milliarder kroner.

- Det er en reform det i alle fall er fullt mulig å gjennomføre over en fire års periode, og jeg tror dette vil bidra til at det blir mer attraktivt å bli lærer, sier Lysbakken.

Les også: Lysbakken advarer mot innstrammingspanikk

Han påpeker at den viktigste grunnen til at mange unge lærerer forsvinner fra skolen er at presset blir for stort.

- Å være nyutdannet lærer i en klasse med 28-30 elever, det er beintøft. En mindre gruppe med en lærer eller en større gruppe for to lærere vil bety en stor forskjell, avslutter Lysbakken.

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

Les også: SV trekker omskjæringsforslag