(Nordlys): Distriktsleder Geir Harald Marthinsen for UP i Nord-Norge forteller til NRK at de aldri har tatt flere ruskjørere enn i år.

I 2015 tok UP 173 rusførere på nordnorske veier. Med seks dager igjen av 2016 er 276 rusede sjåfører tatt, viser tallmaterialet som NRK har fått tilgang til.

UP-SJEF I NORD: Geir Marthinsen. Foto: Nordlys

Til sammen har politiet tatt 10 735 bilister for fartsovertredelser i år, mot 9 731 i fjor.

Marthinsen understreker at han ikke tror det er flere rusede sjåfører på veiene i år enn i fjor.

- Det er nok at vi har fått smartere måter å jobbe på, sier han til statskanalen.

Når NRK spør om hva som har gjort mest inntrykk på ham i løpet av året som har gått, svarer UP-sjefen at alvorlige ulykker selvfølgelig er noe som preger alle som har vært til stede.

- Men mange ganger trenger det ikke være de store, alvorlige hendelsene. Når vi treffer kvinner og menn som er ruset bak rattet med små barn i bilen – på vei til skole, barnehage, SFO eller fotballtrening – så gjør det inntrykk.

