100 SAS-avganger innstilt grunnet mulig streik

SAS innstiller 100 avganger torsdag på grunn av mulig streik, melder selskapet på sine hjemmesider.

Tidligere onsdag varslet streiktruede SAS passasjerer som skal fly med dem torsdag om å booke om reisen sin.

Senere i ettermidag skriver de på sine hjemmesider at 100 flyvninger frem til klokken 14.00. Passasjerer som har bestilt reiser med SAS har også fått kanselleringsvarsel. Dette skjer samtidig som at selskapet sitter i møter med pilotene og deres fagforening hos Riksmekleren i Oslo sentrum.

Vil du vite hva SAS-konflikten dreier seg om. Les egen sak: - Pilotene truer SAS' sin langsiktige eksistens

Forbereder full streik

I meldingen på hjemmesiden til SAS står det:

«SAS forbereder en mulig full streik av de norske pilotforbundene

Vi beklager at våre passasjerer blir berørt av den pågående pilotstreiken i Norge. Dessverre betyr dette kanselleringer og forsinkelser.

Vi i SAS gjør alt vi kan for å hjelpe våre berørte kunder og vi jobber for å for å nå en løsning så raskt som mulig for å forhindre at flere passasjerer blir berørt av streiken.

På grunn av en eventuell opptrapping av streiken har SAS tatt forholdsregler og kansellert ca. 100 flyvninger i morgen frem til kl.14, torsdag 14. septmeber.

SAS-passasjerer blir bedt om å sjekke flyets status før de reiser til flyplassen. Du kan alltid sjekke status på din flyvning her eller se din reise.»

Fra arkivet: Dette har du krav på hvis det blir flystreik

Full refusjon

SAS skriver også at fly som er bemannet av danske og svenske piloter ikke rammes av streiken. Heller ikke flyavganger som blir operert av noen av SAS' samarbeidspartnere blir berørt.

Her kan du se hvilke fly som går som normalt i perioden 14. - 18. september.

På hjemmesidene skriver SAS også at passasjerer har rett på full refusjon på billetten dersom avgangen er kansellert, avgrutt eller forsinket med mer enn tre timer.

Dersom du har kjøpt SAS-billett tilbyr selskapet å endre den. Det kan du gjøre ved å klikke her.

Tusenvis rammes

SAS' piloter i Norge sitter onsdag kveld i møte med arbeidsgiveren hos riksmekler Nils Dalseide for å se om det finnes en vei ut av konflikten.

Bare to piloter er tatt ut i streik så langt, men Norsk Flygerforbund og ScanNor Flygeforening har varslet at streiken blir trappet opp med henholdsvis alle og halvparten av foreningenes medlemmer fra torsdag av.

Det vil si at om partene ikke blir enige, vil hele 355 piloter være i streik fra og med torsdag. Mange tusen reisende blir rammet hvis streiken trappes opp.

Har du fått med deg dagens mest sette video?

Mest sett idag