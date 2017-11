1.000 nordmenn knyttes til skatteparadiser i ny dokumentlekkasje

Donald Trumps handelsminister Wilbur Ross, Justin Trudeaus nære medarbeider Stephen Bronfman, den norske storbanken DNB og Dronning Elizabeth 2. er alle omtalt i forbindelse med de nye dokumentlekkasjene. Avsløringene gir ifølge Aftenposten ny innsikt i hvordan politikere, statsledere og rike mennesker fra hele verden bruker skatteparadiser.

DNB har ifølge avisa flere hundre kunder som opererer i skatteparadis, mange av dem på Bermuda.

Dokumentlekkasjen har fått navnet Paradise Papers og omfatter dokumenter som spenner over en tidsperiode på vel 60 år.

Det er dokumenter fra det tradisjonsrike advokatfirmaet Appleby og formuesforvalteren Asiaciti Trust i Singapore som nå er lekket til pressen.

Appleby sier i en pressemelding at det ikke finnes bevis for at de har gjort noe galt, mens Asaciti ikke har svart på henvendelsene fra pressenettverket som har gransket dokumentene.

Aftenposten er en av flere aviser i et nettverk med flere enn 380 journalister fra 67 land som i fellesskap har gransket de lekkede dokumentene. Aftenposten har fått dokumentene via Süddeutsche Zeitung og International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Saken blir oppdatert.

Mest sett siste uken