130 personer må gå i Kongsberggruppen

Kraftig nedbemanning i anledning sammenslåing av virksomheter.

Kongsberg Gruppen vil nedbemanne med 130 personer.

Det ble kjent på et allmøte i selskapet i Kongsberg fredag morgen.

- Endringene vil medføre en kapasitetsjustering på i størrelsesorden 130 ansatte, bekrefter kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Kongsberggruppen til Nettavisen.

Konsberggruppen er en av Norges største børsnoterte tekonologikonsern. Den norske stat er største eier og eier nøyaktig femti prosent av aksjene.

Slår sammen enheter

Nedbemanningen kommer i sammenheng med at Kongsberg Protech Systems (KPS) og Kongsberg Defence Systems (KDS), to av de fire virksomhetene som utgjør teknologikonsernet Kongsberggruppen, blir slått sammen til én enhet.

- Ansatte blir gitt tilbud om sluttpakke, og vi håper og tror at vi vil oppnå en god løsning gjennom frivillighet. Dersom det likevel skulle bli behov for ordinære oppsigelser, kommer vi tilbake til det, sier Dobson til Nettavisen.

Gjennom sammenslåingen av de to forsvarsenhetene, sier selskapet at de vil redusere kostnadene med rundt 100 millioner kroner i året fra 2018. Innsparingene vil skje gjennom nedbemanning og andre effektiviseringgevinst.

Sliter med svak omsetning

KPS omsatte i 2016 for 2,1 milliarder kroner. Selskapet driver med fjernstyrte våpenstasjoner, mens opplever for tiden at etterspørselen er på et lavere nivå enn tidligere.

Omsetningen til KPS var 18,4 prosent lavere enn i andre kvartal 2016. Det skyldes i hovedsak lavere leveransevolum for nye våpenstasjoner.

«Nye, større kontraktsmuligheter ligger noe lenger frem i tid», skriver selskapet i meldingen.

KDS omsatt på sin side for 4,3 millioner kroner og lager produkter for forsvar og romfart.

Sammenslåingen innebærer at Kongsberg Protech Systems integreres som en divisjon på lik linje med dagens fem divisjoner i Kongsberg Defence Systems. Eirik Lie, som i dag er leder av Kongsberg Defence Systems, vil lede det sammenslåtte enheten, som får tittelen Kongsberg Defence & Aerospace.

- Vi må løpende sørge for en til enhver tid effektiv organisering av våre ressurser for å sikre videre vekst og lønnsomhet. En samlet forsvarsvirksomhet vil være mer slagkraftig og styrker vår konkurransekraft og posisjon for de mulighetene som ligger foran oss, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen i en melding fra selskapet.

Sammenslåingen medfører en mer samlet, koordinert og slagkraftig forsvarsenhet i Kongsberg.

- Det er stor internasjonal interesse for blant annet våre missiler og luftvernsystemer, og vi er godt posisjonert for betydelige kontrakter, sier Håøy.

