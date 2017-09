15 styreroller, ikke én kvinne

Entreprenørbransjen er mannsdominert, og det er også styrene i selskapene. Skanska har 15 styreroller, men har ikke funnet plass til en eneste kvinne.

– Dette er selvfølgelig veldig utilfredsstillende, sier styreleder i Skanska Norge, Pierre Olofsson til Estate Nyheter.

Jobber langsiktig

Olofsson er medlem av Skanskas Senior Executive Team med ansvar for Skanska Sverige, Skanska Norge og Skanska Finland.

Han forteller at selskapets ambisjon er å ha et kompetent og likestilt styre. Kompetent er det helt sikkert, men likestilt er det definitivt ikke. Av 15 styreroller, inkludert varamedlemmer, er samtlige menn.

Da vi sjekket selskapet for fire år siden var antallet styreroller én mindre, men da hadde de en kvinne i styret. Denne kvinnen er nå borte og Skanska er verstingen blant entreprenørselskapene vi har sett nærmere på.

– Vi jobber hardt med spørsmål som handler om mangfold både når det gjelder kjønn, men også bakgrunn og kompetanse. Samtidig har vi respekt for at dette er noe som tar tid. Vi jobber langsiktig med dette disse spørsmålene og begynner allerede på skolenivå for å oppmuntre kvinner til å søke seg til byggebransjen og vi har flere interne programmer for å oppmuntre til kvinnelig lederskap. Vi er overbevist om at for å være langsiktig konkurransedyktige, så må vi som selskap speile det samfunnet vi opererer i, sier Olofsson.

Les også: Massiv mannsdominans i norske eiendomsstyrer (artikkelen krever brukerbetaling)

Langt fra alene

Skanska er imidlertid ikke alene om å markere seg i negativ retning. I de 13 entreprenørene vi har kikket på, inkludert to fagforeninger, er det tilsammen 133 styreverv.

Av disse er kvinneandele n bare 12,8 prosent. Det er ganske nøyaktig den samme andelen som da vi sjekket dette for fire år siden.

Kvinnene har med andre ord ikke i økende grad blitt invitert inn rundt styrebordene i entreprenørselskapene.

Et av de andre selskapene som markerer seg i negativ retning er Peab. De har 13 styreroller, inkludert varamedlemmer. Ingen av dem er kvinner.

Styreleder i Peab AS, Niclas Winkvist, som også er CFO i Peab AB, påpeker at Peab AS er et datterselskap av Peab AB.

– Peab utpeker tre medlemmer, og de andre styremedlemmene er ansatterepresentanter som vi ikke har innflytelse over, sier Winkvist.

Han forteller at representantene fra Peabs side er valgt ut fra Peab-gruppens funksjon.

– Peab AB, hvor konsernets styrearbeid er gjort, har en annen tildeling. Av de 13 styremedlemmene er det fire kvinner, sier Winkvist.

Situasjonen er den samme både i NCC Construction, LAB og Backe. Ingen av disse selskapene har kvinner i styret.

Bransjeforeningene er ikke bedre

Heller ikke bransjeforeningen Byggenæringens Landsforening er noe bedre. Av åtte medlemmer er det ingen kvinner.

– Det er ulike bransjeforeninger som stiller med kandidater til styret i BNL. Jeg som leder av styret til BNL har derfor ingen påvirkning på dette, sier Dag Andresen, som også er administrerende direktør i Veidekke Entreprenør.

Av seks styreroller har Veidekke Entreprenør funnet plass til én kvinne. I Veidekke ASA består styret av ti medlemmer, tre av dem kvinner.

Andresen peker på at det generelt er en utfordring med en lav kvinneandel i bransjen.

– Vi har en ambisjon om en større kvinneandel i bransjen, men historisk har det nok vært slik at flere av kvinnene har forsvunnet til de rådgivende selskapene, istedenfor å komme til de utførende selskapene. Her er det en jobb å gjøre, men det er en positiv utvikling, sier Andresen.

Hos Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg er tilsvarende tall 15 roller, bare to av dem kvinner.

Les flere saker i Estate Nyheter her.