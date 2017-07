15 ting vi husker fra dataene på 1990-tallet

Netscape, AltaVista og disketter var en naturlig del av hverdagen for 20 år siden.

Dagens unge vokser opp med opptil flere PC-er, iPad-er og smarttelefoner i huset. Slik var det ikke for dagens voksengenerasjon.

Da vi var unge (ja, det føles eldgammelt å si det) var verden annerledes. Vi fikk være med på starten av dataeventyret - vi kan huske første gang vi brukte en datamus, overgangen fra DOS til Windows og hvor gøy det var å bruke Word.

Før måtte du kunne et eget kodespråk for å bruke en datamaskin med DOS. For eksempel måtte du skrive dir for å få oversikt over alle programmene i en mappe og cd for å bytte mappe.

Windows 95 gjorde datajobbingen ubeskrivelig mye lettere. Med et lite tastetrykk kunne du åpne programmene - og grafikken var mange hakk bedre enn tidligere.

Vi har samlet noen tilbakeblikk som minner oss om hvordan datahverdagen var på 1990-tallet:

1. Megakule skrifttyper

Tidligere ble de aller fleste dokumenter skrevet med skrittypen Courier.

Med Windows 95 ble det åpnet en verden full av skrifttyper, farger og muligheter. Comic Sans, Arial, Bookman Old Style og (selvsagt) Times New Roman gjorde skoleoppgavene langt festligere enn tidligere.

Plutselig ble bursdagskortene utrolig stilige. Eller?

DeT vaR aV En eLlEr aNneN GrUnn ogSå VelDiG mOrsOmT Å SkrIvE pÅ deNnE irRiterEndE mÅtEn.

2. Slå på internett

Før du kunne begynne å surfe, måtte du «slå på internett». Mange startet internettkarrieren med modem over telefonlinjen, noe som betød at du ikke kunne bruke telefonen mens du var på nett. Etter hvert ble ISDN vanligere, men her måtte du også betale for nettbruken. I 1997 kom endelig bredbåndet, som fikk navnet ADSL.

3. Internett så slik ut

Selv om Internet Explorer kom allerede i 1995, var Netscape den største nettleseren på 90-tallet. I dag er Chrome den ledende nettleseren både i Norge og i resten av verden.

4. Vi søkte på AltaVista

Våre første nettsøk ble gjort på AltaVista. Vi søkte på sangteksten til «Quit Playing Games (With My Heart)», bilder av «Baywatch»-stjernene og fakta til særoppgavene. Og alt sammen ble selvsagt printet ut i svart hvitt.

5. Vi fikk oss Hotmail

Mange fikk sin første mail på Hotmail - og vi er nok flere som fremdeles har den gode, gamle Hotmail-kontoen, som riktig nok har byttet navn til Outlook. Mail var litt skummelt i begynnelsen (ville det renne inn mailer fra fremmede?), men det tok ikke lang tid før det å sjekke mailen var det første vi gjorde når vi kom hjem.

6. MSN Messenger

I 1999 lanserte Microsoft en chattetjeneste som gjorde det mulig å få tak i vennene dine umiddelbart (hvis de var logget på PC-en, vel å merke). Selv om vi ærlig talt hadde sluttet å bruke MSN for lengst, føltes det litt trist da systemet ble lagt ned i 2013.

7. Vi ble kjent med nettshopping

Handle ting på nettet? Det går vel ikke an? Eller? Alt i 1994 ble Amazon.com lansert (da under navnet Cadabra.com), og snart kunne vi for første gang enkelt bestille varer fra utlandet.

8. Ulovlig nedlasting

Før Spotify ga oss mulighet til å streame musikk og iTunes gjorde det enkelt å kjøpe musikk, var ulovlig nedlasting helt vanlig. Napster dukket opp i 1999, og de neste årene kom også KaZaA, LimeWire og The Pirate Bay.

9. Menneske eller robot?

For å bevise at du var et menneske, måtte du ofte skrive inn en kode - for eksempel hvis du skulle registrere deg på en nettside. Problemet var at koden ofte var fullstendig uleselig - og du ble faktisk i tvil om du egentlig var et menneske eller om du var en robot.

10. Pop-up, pop-up, pop-up, pop-up

Du skulle bare finne en sangtekst, og plutselig var skjermen dekket av idiotiske pop-ups! Heldigvis var det sjeldent det dukket opp så mange av gangen, men en stor prosentandel av nettsidene på 90-tallet bød på pop-ups av ulike slag.

11. Disketter

Før minnepinnene dukket opp tidlig på 2000-tallet, brukte vi disketter til å lagre hva vi enn trengte å lagre. Diskettene ble nøye merket og satt inn i oppbevaringsbokser.

12. Spille på PC-en

Vi spilte dataspill på 90-tallet også. Før CD-rom gjorde det lett å spille, måtte vi bruke disketter. Dette tok tid - hvert spill hadde et stort antall disketter som måtte lastes inn før spillet var klart. Spillet på bildet er for øvrig fra 1988.

13. Kule CD-rom-spill

Med CD-rom dukket det opp mange tøffe spill. Et av de mange populære spillene, var Magic Theatre. Her kunne vi lage våre egne animasjonsfilmer med ... vel, elendig kvalitet - men vi var storfornøyde.





14. Minesveiper



De fleste PC-er kom med noen få forhåndsinstallerte spill, som Kabal, FreeCell og Minesveiper. Kabal kunne de fleste fra før, og FreeCell var nesten det samme - men Minesveiper tok det litt tid før vi forsto (men vi ble snart hekta).

15. Kabal



Du kunne velge hvilken kortstokk du skulle bruke når du spilte kabal. Og du hadde selvsagt en favoritt?

