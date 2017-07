166 millioner i verdiøkning på under tre år

ANNONSE

(Estate Nyheter): Genesta har, på vegne av Genesta Nordic Real Estate Fund II (GNRE FundII), kjøpt et 14.000 kvadratmeter stort kontorbygg i Mariboes gate 13 i Oslo.

Selger er T. Klaveness Eiendom AS, som ervervet eiendommen i august 2014. Genesta overtar eiendommen for 59 millioner euro, tilsvarende om lag 566 millioner kroner. Klaveness betalte rundt 400 millioner kroner for eiendommen i 2014, og kan således notere seg for en pen gevinst i løpet av eiertiden.

Mariboes gate 13 ligger i den østlige delen av sentrum, i et område preget av kontorer, butikker og restauranter, og med kort vei til regjeringskvartalet og Sentralbanestasjonen. Området har en foretrukket beliggenhet for offentlige leietakere, poengterer Genesta.

Eiendommen ligger like utenfor sonen som er foreslått som bilfri fra 2019.

– Vi er glade for å igangsette nok et prosjekt i Oslo. Mariboes gate 13 passer vår portefølje perfekt, og vi ser et stort potensial her. Eiendommen vil tilby våre leietakere moderne og effektive kontorlokaler med fantastisk beliggenhet, sier David Neil, administrerende direktør i Genesta, ifølge Estate Nyheter.

– Vi er fornøyde med å føye Marieboes gate 13 til vår voksende portefølje av kontor- og forretningseiendommer i Norden.

Pangea Property Partners AS har vært Genestas rådgiver i transaksjonen.

Dette er den sjette anskaffelsen på vegne av GNRE Fund II. Strategien til GNRE Fund II er å gi institusjonelle investorer tilgang på verdiskapende kontoreiendomsinvesteringer i Stockholm, København, Helsinki og Oslo. Fondet investerer også i handel- og logistikkeiendommer i de tettest bebodde områdene i Norden.

Fondet har per i dag 373 millioner euro i forpliktet kapital fra tolv institusjonelle investorer.

