17. mai: Norske flagg dumpes i pris

ANNONSE

Saken blir oppdatert.

Ikke før er vi er ferdig med påske og priskrig på snop, går lavpriskjedene nye veier for å vinne forbrukernes gunst.

Les også: Slik blir 17. mai-været

Det er kun ni dager til nasjonaldagen, og hos Extra Askerholmen selges det norske flagget, som alle må ha til 17. mai, til kun én krone per stykk.

- Hvorfor selges flagget vårt til spotpris?

Harald Kristiansen i Coop liker at det er priskrig på flagget vårt.

- Vi har lovet kundene våre gode kampanjer på aktuelle sesongvarer. Det betyr at vi skal gi lave priser på et stort utvalg, og i så måte er det norske flagget et av våre utvalgte produkter når 17. mai nærmer seg, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen hos Coop til Nettavisen.

- Da må de gi bort flagget

Også de to foregående årene, ble flagget solgt så billig, forteller han.

- Tror du konkurrentene vil følge etter?

- Da må de nesten gi bort flagget, da. Men - priskrig på flagget er bare bra; da husker alle å ta med seg et hjem og å feire nasjonaldagen, sier Kristiansen.

- Tilbud på festbordet



- Hvilke andre produkt kommer på tilbud hos dere?

Også hos Nille får du superbillig flagg.

- Vi er opptatt av festbordet, så det blir festkake til 34,90, jordbær til 22,90 kroner og rabatt på spekemat og røkelaks. Så håper vi på finvær så det blir mange som kjøper grillmat, hvor vi også har gode tilbud.

Kiwi: En krone flagget

Kiwis kommunikasjonssjef, Kristine Aakvaag Arvin, opplyser at de ikke er noe dårligere.

- Flagget har allerede kostet én krone per stykk i en uke hos Kiwi, sier Kristine Aakvaag Arvin til Nettavisen.

- Hvilke andre tilbud kommer dere med?

Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi.

- Vi presser priser hver dag, og i tillegg følger vi med på prisene til konkurrentene våre. Vi slåss for å være billigst på både 17. mai-varer som is, bær og flagg og alle andre varer, sier hun.

Venter på svar fra Rema

Nettavisen avventer tilbakemelding fra Rema på hvilke tilbud de møter 17. mai med.

Hvis du har sett tilbud på andre 17. maivarer, tips oss på tips@nettavisen.no

76 prosent rabatt

For en måned side var vi vitne til en ellevill priskrig på Freias Påskeegg, hvor Kiwi dumpet prisen med hele 76 prosent for å vinne priskrigen lavpriskjedene imellom.

Les også: Dumpet prisen på Påskeegg med 76 prosent.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Extra Askerholmen.

Har du fått med deg denne videoen?