For landets tre største banker er disse fondene gullgruver, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

190.000 nordmenn har plassert sparepengene sine i tre av de aller dårligste norske aksjefondene. Det viser en undersøkelse avisen har gjort.

For Norges tre største banke, DNB, Nordea og Sparebank 1-gruppen, er fondene gull verdt.

Fondene det er snakk om er DNB Norge, Nordea Avkastning og Sparebank 1 Gruppens Odin Norge. Disse fondene har til sammen i underkant av 15 milliarder kroner til forvaltning, og utgjør nesten halvparten av pengene norske privatkunder har plassert i norske aksjefond.

- Målet med all aktiv forvaltning er å slå indeksen man måler seg mot. Vi er selvfølgelig ikke for nøyd med de peridene vi ikke har klart det, uttaler sjef for DNB Asset Management, Torkild Varran til DN.

Odin Norge uttaler følgende:

- Hvis man råselger fond til privatpersoner, blir de utålmodige. Hvis vi har et balansert godt salg, og forteller at dette er langisktig sparing, får vi også mer langviktige kunder, og det opplever jeg vi har (...), sier sjef for Odin Forvaltning Rune Selmar blant annet.

På 2000-tallet er Nordea Avkastning nummer 37 av 42 fond som fortsatt selges og som har mer enn ti års historikk å vise til, skriver DN.

- Nordea Avkastning skal gi kundene forutsigbar og stabil avkastning. hele perioden sett under ett er ikke ekstremt imponerende. I dette fondet er det liten bevegelse i kundemassen, men det er ikke noen hvilepute. Det har ikke vært bra nok (...), sier sjef for Nordeas fond i Norge Petter Hermansen.