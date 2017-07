Besetningen om bord et Delta-fly måtte slå en passasjer i hodet med to vinflasker da han desperat forøkte å åpne opp flydøren i første klasse.

Hendelsen skjedde ombord et Delta Airline-fly på vei fra Seattle til Beijing. En ung mann på første klasse forsøkte å åpne døren til høyre for cockpiten etter at flyet hadde vært en times tid i lufta.

Det skriver The Telegraph.

To av besetningen forsøkte å stoppe mannen etter det første forsøket, men han klarte å dytte dem begge vekk før han nok en gang prøvde seg på døren.

Angivelig lykkes det mannen å få håndtaket til døren halveis opp, men fordi flyet var i marshøyde åpnes ikke dørene, lyder politianklagen mot mannen, ifølge CNN.

Besetningen signaliserte til de andre passasjerene at de hadde behov for hjelp med å overmanne den aggressive mannen, etter at en av de ansatte ble slått i ansiktet.

Da han gikk for døren en tredje gang tok en av flyvertinnene tak i to vinflasker og slo han i hodet med dem. Det måtte flere ansatte og passasjerer til før de klarte å få kontroll på mannen.

23-åringen fra Florida ble pågrepet og er nå siktet etter hendelsen. Han risikerer i verste fall 20 år i fengsel, og en bot på hele 250.000 dollar.