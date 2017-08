En fersk undersøkelse viser at 34 prosent av unge mellom 18 og 29 år får jevnlig økonomisk hjelp av foreldrene sine. – Oppsiktsvekkende, mener forbrukerøkonom.

Undersøkelsen ble gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Nordea. Dette er en økning fra 24 prosent på samme tid i 2016.

Pengebeløpene har dessuten økt til et snittbeløp på 1.800 kroner i måneden, fra 1.580 kroner i 2016. Forbrukerøkonom i Nordea, Elin Reitan, mener det er oppsiktsvekkende mange som får hjelp, og sier det ikke bare gjelder studenter.

– Selv de som er i arbeid, får ganske store beløp fra foreldrene sine hver måned, og det er litt urovekkende, sier hun.

Forbrukerøkonomen tror høye boligpriser har noe av skylden for at flere nå trenger pengestøtte fra foreldre.

– Tallene kan tyde på at mange unge har strukket den økonomiske strikken langt for å realisere boligdrømmen. For å klare seg økonomisk, eller for å opprettholde en viss livsstil etter boligkjøpet, må de ha hjelp fra foreldrene sine, mener Reitan.

