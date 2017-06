42.000 leverte ikke skattemeldingen innen fristen

ANNONSE

Fristen for levering av skattemeldingen for bedrifter var 31. mai. Ikke alle klarte å overholde fristen.

Ferske tall Nettavisen har hentet inn fra Skatteetaten viser at 42.000 ikke leverte tidsnok. Det er hver tiende norske bedrift.

Nå risikerer disse 524 kroner i tvangsmulkt pr dag.

Kan bety kroken på døren



– Jeg tror mange ikke er oppmerksomme på de ny reglene og hvordan det sanksjoneres hvis man ikke leverer. Mange vil nok sitte på gjerdet og vente til de mottar varsel om tvangsmulkt, sier skatteadvokat Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge til Nettavisen.

Varsel om tvangsmulkt sendes ut 9. juni, og løper fra og med 20. juni, advarer skatteadvokaten.

– For mindre virksomheter kan tvangsmulkten være kroken på døren i verste fall. Samtidig er man pliktig å innrapportere inntekter og formue. Vi er avhengig av skattekronene. Alle må bidra, men det er ikke alltid sanksjonen står i samsvar med bruddet som har skjedd, fortsetter Hegdahl.

KAN FÅ ALVORLIGE FØLGER: For bedrifter som ikke har levert skattemeldingen inne fristen kan det fort bli dyrt, advarer Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge.



I alt var 699.000 næringsdrivende leveringspliktige innen 31. mai.

Mange leverer på papir



Tross store tall. Det er flere som har overholdt fristen i år sammenlignet med 2016. Da var det drøyt 50.000 næringsdrivende som ikke leverte innen fristen. I 2016 var det 684.500 som var leveringspliktige.

FLERE LEVERE TIDSNOK: Det forteller Mariken Holter, kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten.

– Vi tror dette har en sammenheng med at det nylig er innført tvangsmulkt for mangelfull rapportering til Skatteetaten. Erfaringer viser så langt at innføring av tvangsmulkt har hatt en positiv effekt på alle typer innleveringer, sier kommunikasjondirektør Mariken Holter i Skatteetaten til Nettavisen.

Fortsatt er det mange selskaper som leverer skattemeldingen på papir, selv om det anses av Skatteetaten som ikke levert. 1100 næringsdrivende prøver fortsatt å levere skattemeldingen på gamlemåten. I 2106 var det 2200 som ville levere på papir.

Av 699.000 næringdrivende er det 125.500 som har søkt om utsettelse.

