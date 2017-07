63.000 næringsdrivende har fått varsel om tvangsmulkt

Mange bedrifter risikerer nå straffegebyr.

Rundt 63.000 næringsdrivende får nå varsel om tvangsmulkt på grunn av manglende innlevering av skattemelding for formues- og inntektsskatt. Det opplyser Skatteetaten til Nettavisen.

– Nå haster det. Nå er det mange som bør følge med på alt de mottar fra Skatteetaten, sier advokat i Regnskap Norge Per-Ole Hegdahl til Nettavisen.

Risikerer mulkt på 500 kroner dagen



Næringsdrivende som mottar varsel får ikke stort mer enn fem dager på seg til å levere skattemeldingen. Etter dette løper tvangsmulkten, påpeker han.

– Det er bare en ting å gjøre: Det er å levere. Korrigeringer kan man gjøre i ettertid, men det er da viktig at man gjør det før Skatteetaten oppdager at det er feil, sier Hegdahl.

– For en liten bedrift kan det fort bli dyrt å ikke levere. I verste fall kan det velte økonomien over ende. For en stor bedrift vil beløpet kanskje ikke virke like avskrekkende, fortsetter han.

Tvangsmulkten er 524 kroner per dag med et maksbeløpet 52.450 kroner.

Flere leverer innen fristen



Skattedirektoratet opplyser at formålet med tvangsmulkt er å sikre riktig og fullstendig levering av opplysninger til rett tid.

– Erfaringer viser så langt at innføring av tvangsmulkt har hatt en positiv effekt på antall innleveringer, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Christina Strand i Skatteetaten til Nettavisen.

– De aller fleste rapporterer det de skal i tide og det er bra å se at flere har levert skattemeldingen for næringsdrivende innen fristen i år sammenlignet med i fjor, fortsetter hun.

De som ikke har levert skattemelding for næringsdrivende får altså et varsel med betinget vedtak om tvangsmulkt.

– I dette brevet vil det stå en ny dato for levering slik at den næringsdrivende kan unngå tvangsmulkt ved å overholde denne. Vi oppfordrer næringsdrivende til å sørge for at rapporteringen blir riktig så raskt som mulig, skriver Christina Strand i Skatteetaten.

