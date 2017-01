70 må gå etter stålverkskonkurs på Jørpeland

ANNONSE

– Vi har hatt utfordringer, men likevel hadde vi tro på å komme i mål. Dessverre kom vi til et punkt der strikken ikke kunne tøyes lenger, sier direktør Egil Josefsen til Stavanger Aftenblad.

Etter konkursen i Scana Steel i mars 2015, gikk etter hvert den lokale Fellesforbundet-avdelingen inn med penger, i et spleiselag for å redde stålverket og brorparten av de 115 arbeidsplassene som da forsvant. Stålverket gjenoppsto som Norwegian Material Center of Expertise, kjent som Nomac.

FriFagbevegelse skriver at det nå var tomt for penger igjen, og at styret tok den endelige beslutningen tirsdag kveld.

Årsaken til konkursen er sammensatt, ifølge dagens ledelse. Men gamle lokaler pekes på som en av årsakene.

– Utover våren ville det blitt bedre tider, men vi må ha finansene på plass. Når vi ikke har rygg til å bære bankens krav, så var det bare en ting å gjøre, sier Josefsen.

Klubbleder Trond Idar Idsø sier til avisa at de ansatte ikke har gitt opp håpet, men forretningsmannen Hogne Fjellanger, som reddet stålverket ved siste stans, sier han har gjort sitt.

– Vi klarte det ikke. Jeg har gjort et forsøk, og jeg kommer ikke til å prøve igjen, sier han.