740.000 nordmenn må punge ut 26.000 kroner i sommer

Fra rundt midnatt ble nærmere 4,8 millioner skattemeldinger lagt ut. Logg deg inn og sjekke selv her elektronisk.

Ferske tall fra Skatteetaten viser at 8 av 10 har skatt til gode, mens 2 av 10 må betale restskatt. Første mulige dato for utbetaling dersom du har penger tilgode er 21. juni.

Får 11.000 kroner i snitt

2,8 millioner personer ligger an til å få igjen penger på skatten med foreløpig skatt til gode. I sum utgjør dette per i dag litt over 31 milliarder kroner, det vil si litt over 11.000 kroner per person.

Må betale 26.000 kroner i snitt

Rundt 740.000 personer ligger an til å få restskatt. I sum skal disse betale 19 milliarder kroner, det vil si rundt 26.000 kroner per person.

Både andel som har fått henholdsvis restskatt og skatt til gode, samt beløp er stabilt og ganske likt sammenlignet med fjoråret.

– Hovedårsaken til at en del får baksmell og andre får penger igjen, er endringer som skjer i livet til hver enkelt. Endringene påvirker skatten etter at man har fått antatt inntekt og beregnet skatteprosent, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Han minner om at skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt.

Sjekk! - er rådet fra ekspertene

Skattebetalerforeningen presiserer at du er sjanseløs hvis det plutselig dukker opp en feil og du ikke har sjekket.

- Folk som ikke engang sjekker skattemeldingen (selvangivelsen), spiller russisk rulett med privatøkonomien sin, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

I forrige uke sa advokat i Regnskap Norge, Per-Ole Hegdahl, til Nettavisen at det er viktigere enn noensinne å sjekke skatten.

Frist 30. april



Tallene som Skatteetaten har lagt ut, er foreløpige beregninger. Hvis du har noe å tilføye - husk å gjøre det før 30. april.

Det er din plikt å påse at opplysningene er korrekte, og det er heldigvis hjelp å få:

Veiviser som gir deg hjelp og informasjon om hvordan du sjekker skattemeldingen.

Finn ut hvilke fradrag som gjelder for deg med fradragsveilederen.

Finn ut hvilke poster som gjelder deg eller hvilke tema i skattemeldingen som gjelder deg.

Har du endringer? Se hvordan du endrer postene i skattemeldingen.

