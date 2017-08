87.000 ble nullskattytere med SV i regjering: - Vi er veldig stolte

22 ganger flere ble nullskattytere da SV var i regjering enn det Høyre legger opp til med sin nye skatteplan.

- 87.000 ble nullskattytere da vi var i regjering, og det er vi veldig stolte av, sier nestleder og finanspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen, til Nettavisen.

Høyre går til valg på å fjerne formueskatten på arbeidende kapital, noe som betyr at 3.900 personer blir nullskattytere etter Finansdepartementets egne beregninger.

Med SV i regjering ble bunnfradraget for de som betaler formueskatt løftet fra 151.000 til 870.000 kroner, noe som ga 87.000 nye nullskattytere. Det har kommunalminister Jan Tore Sanner (H) tidligere brukt mot SV i debatten om Høyres planer.



- SV måtte be de fattige om unnskyldning etter åtte år i regjering for å ha lovet for mye og levert for lite. Da SV satt i regjering ble det om lag 87.000 flere nullskatteytere, sa Sanner til VG.

Minstepensjonister slapp skatt

Valen mener imidlertid Høyres planer ikke kan sammenliknes med hva de rødgrønne gjennomførte i regjering.

- Det Høyre vil, er å kutte i formueskatten for de som har store formuer i aksjer. Det vi gjorde var å øke bunnfradraget kraftig. Det er noe helt annet, sier Valen.

De rødgrønnes heving av bunnfradraget innebar at man måtte ha betydelig større formue enn før for å betale formueskatt. Det var spesielt pensjonister med nedbetalt boliglån som nøt godt av tiltaket.

- En minstepensjonist som har opptjent 300.000 kroner i sparepenger skal ikke betale formueskatt. Det er ikke derfor vi har formueskatten. De fleste som slapp formueskatten når vi var i regjering er vanlige folk, sier Valen.

Dårlig politikk

Høyre går til valg på en plan om kraftig reduksjon av formueskatten på arbeidende kapital. Det er kapital som er investert i aksjer og driftsmidler. Ifølge VG vil Norges 4300 rikeste personer stikke av med halvparten av et slikt skattekutt på 7,5 milliarder kroner.

Valen mener dette er ekstremt dårlig økonomisk politikk.

- Det øker forskjellene. Samtidig innebærer det at man klatter pengene utover og håper at det gir resultater. Dette er en veldig lite effektiv måte å sette ned skattene på, sier Valen.

Han påpeker at den sittende regjeringen ikke kan vise til en eneste bedrift som har ansatt flere folk som følge av regjeringens milliardlettelser til de rikeste.

- Med vår skatteplan fordeler vi veksten mye mer. Det innebærer at folk med vanlig inntekt får mer penger, som de bruker på varer og tjenester. Det skaper deretter flere jobber. Det er sunn økonomisk teori, sier han.

Flåtten: - Valen tar feil

Svein Flåtten, finanspolitisk talsmann for Høyre, og en av politikkens mest uttalte motstandere av formueskatten, er helt uenig.

- Snorre Valen tar feil også på dette området. De aller fleste bedriftseiere sier at formueskatten er uheldig for deres evne til å investere videre. Det finnes ingen eksempler på næringslivsfolk som roper etter mer formueskatt, sier Flåtten.

- Man kan enten tro på dem, eller tro at alle bedriftseierne er med på en kjempesammensvergelse for å slippe å betale skatt. I motsetning til Snorre Valen tror jeg på norsk næringsliv, legger han til.

- Men er det dokumentert at formueskatten har en positiv effekt på økonomien og sysselsettingen?

- Dette er veldig sammensatt og ingen kan vise til en direkte årsak til at bedrifter ansetter flere eller må legge ned. Formueskatt virker saktere og på sikt. Det tar lang tid å bygge arbeidsplasser, sier Flåtten.

- Diskriminerer norske eiere

Han peker dessuten på et annet problem med formueskatten, nemlig at den bare treffer norske bedriftseiere og ikke utenlandske.

- Et annet faktum som Snorre Valen ikke kommer utenom er at formueskatten diskriminerer norske eiere. Den betyr at det er dyrere for meg som nordmann å eie en bedrift i Norge enn det er for en utlending. I en valgkamp som ellers ha vært så preget av nasjonalisme, er det rart at dette ikke et viktigere poeng, sier Flåtten.