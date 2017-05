88-åring oppfylte livslang drøm: Tok universitetsgrad

ANNONSE

88 år gamle Horace Sheffield fra Georgia i USA er ikke helt som andre pensjonister.

I forrige uke fikk han et livslangt mål oppfylt, da han ble uteksaminert fra Shorter University med toppkarakterer.

Horace Sheffield fikk hjelp av Amanda Brannock, en kvinne fra menigheten hans til å fullføre bachelorgraden sin. Her er de da diplomet ble delt ut. Foto: Facebook

Hele livet har han ønsket seg en universitetsgrad, men det ble aldri noe av. Før nå.

Etter å ha fullført videregående i 1946 ble han ordinert og begynte som kirkeleder i sin lokale kirke.

Trodde det toget hadde gått

I 1959 søkte han seg til Shorter University for å ta den etterlengtende graden sin, men droppet ut for å la døtrene studere.

- Jeg droppet ut etter rundt 115 timer. På det tidspunktet var ikke et papir jeg kunne henge på veggen så mye verdt for meg. Jeg hadde kirkeutdannelsen min, hjernen min og hjertet mitt. Men 60 år etterpå ville jeg ha den graden, sier han til ABC News.

Pensjonisten trodde at hans tog var gått, fordi han ikke hadde mulighet til å betale for å ta en utdannelse ved universitetet. Men da han leste at eldre kunne få studere gratis, slo han til.

Nå var det altså hans tur.

- Skarp som en kniv

Han meldte seg på et nettstudie i kristne studier, og ved hjelp av Amanda Brannock, som han møtte gjennom kirken sin, kan han nå fornøyd titte på et diplom som viser at han endelig har en bachelorgrad fra et universitet.

- Hun skrev ut oppgavene for meg og forventet at jeg gjorde dem og at jeg fikk toppkarakterer. Jeg skrev dem for hånd og hun skrev det inn på pc-en. Uten henne hadde jeg ikke hatt det diplomet i dag.

Under en seremoni i forrige uke ble 88-åringen tildelt diplomet. Han gikk over scenen arm i arm med hjelpelæreren.

Et av Sheffields barnebarn, Jill Brazier, sier til ABC News at hun er veldig stolt av bestefaren.

- Han er skarp som en kniv, og jeg lyver ikke når jeg sier det.

