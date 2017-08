ABG inn i syndikeringsaktøren Vika Project Finance

ABG Sundal Collier har gått inn med en eierandel på 50 prosent i syndikeringsaktøren Vika Project Finance.

Det var i desember i fjor at Vika Project Finance startet opp med tilrettelegging av prosjekter for investorer som ønsket eiendomseksponering i Norden, skriver estatenyheter.

De seks partnerne, med bakgrunn fra Pareto Project Finance, DNB Markets, Union Eiendomskapital og Fearnley Project Finance, har hatt en pangstart med dealer verdt 1 milliard kroner i første halvår i år.

Blant transaksjonene Vika Project Finance har tilrettelagt er Sæter Torg for rundt 280 millioner kroner, Tykkemyr 1 i Moss og handelseiendommen Fiboveien 14B/Fiboveien 12E i Lyngdal.

Nå har en av Nordens største investeringsbanker, ABG Sundal Collier, gått inn på eiersiden i Vika Project Finance. Ifølge en børsmelding sendt ut av ABG tirsdag kveld har investeringsbanken gjennom en emisjon og kjøp av aksjer tatt en eierandel på 50 prosent i Vika Project Finance, skriver estatenyheter.

«ABG Sundal Collier mener transaksjonen vil gi muligheter for vekst og generere synergier gjennom å hente inn egenkapital- og obligasjonsfinansiering med ABG Sundal Colliers langsiktige standing og sterke franchise», skriver ABG i børsmeldingen og presiserer at Vika Project Finance vil fortsette å drive under sin nåværende merkevare.

