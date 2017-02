Abid Raja tordner: - Et pensjonsran på Frps vakt

ANNONSE

Krisen i fripoliseselskapet Silver kan føre til at mange nordmenn mister store deler av sine oppsparte fripoliser og pensjon, og nå krever stortingsrepresentant Abid Raja (V) at finansministeren tar grep.

- Her mener jeg finansminster/settestatsråd sporenstreks må vise ansvarlighet og rydde opp, sier Raja til Nettavisen.

KREVER HANDLING: Stortingsrepresentant Abid Raja (V) krever at finansministeren tar grep om Silver-krisen.

Raja forteller at han i løpet av natten har fått flere henvendelser fra Silver-kunder som er «meget bekymret og urolige».

Sylvi Listhaug (Frp) er settestatsråd for Siv Jensen i saker som omhandler Silver, på grunn av Jensens nære vennskap med Silvers tidligere styremedlem Gro Myking.

- Ikke til å leve med



Bakgrunnen for den svært så usikre situasjonen, er at Finansdepartementet har avslått Silvers søknad om utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene.

Venstre-politikeren mener man enkelt kunne ha hjulpet kundene.

- Her kunne man lett gitt 1-2 måneder utsettelse så kundene ikke ble skadelidende, sier han.

Etter avslaget er det nå stor fare for at driften av selskapet overtas av et administrasjonsstyre, som kan få mandat til å nedskrive pensjonene.

- Jeg mener dette må rettes opp, og vi kan ikke utsette 20.000 mennesker og tilhørende ektefeller/familier for dette. Her må regjeringen vise velvilje og få til en god løsning. Jeg forventer dette, og det er ikke til å leve med at folk skal kastes ut i slik usikkerhet, påpeker Raja.

- Det er et pensjonsran



Han karakteriserer det hele som et pensjonsran.

- Saken setter jo tidligere uttalelser fra Frp om pensjonsran i høyst tvilsomt lys. Dette er jo nettopp et eksempel på pensjonsran ikke bare på Frps vakt, men også med deres velsignelse, mener Raja.

Han synes det dessuten er uforståelig at staten nærmest pøser pensjonskroner inn i offentlige selskap, mens de slenger døra igjen for det private selskapet.

- Det er et helt utrolig stort, stort paradoks at det skal være slik og helt ut uforståelig, sier han.

Må svare i spørretimen



Raja har nå sendt inn et spørsmål til finansministeren som må besvares på neste ukes spørretime i Stortinget.

«Finansdepartementet avslo nylig fripoliseselskapet Silvers søknad om utsettelse av fristen med å oppfylle nye kapitalkrav. Det vil føre til at utbetalinger fra Silver til nåværende pensjonister stopper med umiddelbar virkning. Samtidig er det betydelig risiko for at det medfører et kutt på 30-40 pst i de oppsparte fripolisene for Silver-kunder som fortsatt er i arbeid. Hvilke negative konsekvenser for hhv staten, Silver og Silvers kunder vil en ytterligere utsettelse på noen måneder medføre?», skriver han i spørsmålet.



Silver saksøker staten



Torsdag ble det kjent at Silver saksøker staten. Eierne av selskapet mener staten har forsømt seg grovt når den varsler å sette Silver Pensjonsforsikring under offentlig administrasjon. Byfogdembetet tok torsdag ettermiddag begjæringen til behandling.

- Grunnlaget er at offentlig administrasjon vil gjøre uopprettelig skade, samt at innføringen både er grunnlovsstridig og i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, påpekte selskapet.

Onsdag gikk Forbrukerrådet ut med en advarsel til alle Silver-kunder:

«Vi har siden august anbefalt alle kundene om å flytte pengene. Det haster nå virkelig», skrev Forbrukerrådet i en pressemelding.

Nettavisen har vært i kontakt med Finansdepartementet for å få en kommentar fra finansministeren, som opplyser at de nå ser på saken.