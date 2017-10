AFP: Norsk solenergiselskap med milliardkontrakt i Iran

Få dager etter at USAs president Donald Trump tok til orde for skjerpede sanksjoner mot Iran, har et norsk solenergiselskap inngått en milliardavtale med landet

Ifølge Norges ambassadør i Teheran, Lars Nordrum, har det norske selskapet Saga Energy inngått en femårsavtale med det iranske selskapet Amin Energy Developers.

Avtalen har ifølge Nordrum en verdi av 2,5 milliarder euro, drøyt 23 milliarder kroner.

– Norge slutter helt opp om atomavtalen og dette beviser at vi har tatt åpningen mot Iran på alvor og vi vil med det aller første se nye investeringer, sier Nordrum.

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland og gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet, i bytte mot at de økonomiske sanksjonene mot landet oppheves.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016 og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har siden fastslått at landet har overholdt sine forpliktelser.

President Donald Trump bestrider dette og har truet med å skrote avtalen. I forrige uke holdt han en tordentale der han omtalte Iran som et diktatur og varslet samtidig skjerpede amerikanske sanksjoner mot landet.

Trumps utfall mot Iran vakte internasjonal bekymring, og blant dem som tok til motmæle var utenriksminister Børge Brende (H).

– I likhet med mange land, blant andre Frankrike, Tyskland og Storbritannia, er Norge bekymret over dette, sa Brende til NTB.

Han understreket at Norge har tillit til IAEA som bekrefter at Iran holder sin del av avtalen.

