ANNONSE

Minst 470.000 biler tåler ikke bensinen Stortinget har vedtatt å innføre, skriver Aftenposten torsdag.

Les også: Klimaministeren åpner for ny vurdering av biodrivstoff

- Innblanding av etanol i bensin i størrelsesorden ti prosent og mer vil føre til havari i innsprøytingssystemet hos et ikke ubetydelig antall biler. Mororer med tidlig generasjon direkte innsprøyting vil være særlig utsatt, sier Knut Skårdalsmo i Fuel Consulting til avisa.

Skårdalsmo sier feil bruk av drivstoff kan få konsekvenser for utbetalingene i bilsforsikringen.

Stortinget bestemte under budsjettforliket i fjor at det fra neste år skal blandes inn ti prosent etanol i all bensin i Norge. Ifølge Aftenposten kommer det fram av underlagsmaterialet til regjeringen at biler produsert før 2003 ikke tåler denne bensinmiksen.

Les også: Pris tvinger sjåfører fra biodrivstoff tilbake til fossil diesel

Les også: Palmeolje godkjent til bruk i biodiesel