Ager-Hanssen i ellevill kamp for kontrollen over britisk medieselskap

Norsk investor ville ha kontrollen over kjente aviser som The Scotsman og «i». Men hans motstanderne i styret hadde et uventet ess i ermet.

Investor Christen Ager-Hanssen var i 2000 offisielt Norges rikeste mann. Nå, et par konkurser senere, er han igjen i ferd med å bygge opp en betydelig virksomhet, denne gang innen media.

For tiden kjemper han kontrollen over det britiske medieselskapet Johnston Press. Den kampen har vist seg å være mye hardere enn han først trodde.

Ville kaste styret

Johnston Press eier prestisjetunge aviser som «i», tidligere en del av avisen Independent, og Storbritannias tiende største etter opplag; den skotske nasjonale avisen The Scotsman; og den store regionavisen Yorkshire Post.

Ager-Hanssens selskap Custos eier 12,6 prosent av Johnston Press. I forrige uke ble det kjent at han ville kreve en ekstraordinær generalforsamling for å kaste konsernsjef Ashley Highfield og finansdirektør David King, ifølge Sky News.

Han hadde dessuten planer om å kaste styreleder Camilla Rhodes til fordel for seg selv. To øvrige styremedlemmer skulle også kastes til fordel for hans egne kandidater.

- Lykkes dette, skal vi sørge for at den eneste belønningen til styret vil være knyttet til verdiskapning for aksjonærene, sa han til Sky News onsdag i forrige uke.

Det var ventet at han skulle ha støtte fra Johnston Press' største eier, Crystal Amber. Alt var klart til at nordmannen, som mistet mesteparten av sin formue i dotcom-boblen i 2001, skulle overta mediegiganten.

Giftpillen

Men så tok det hele en meget uventet vending.

Ifølge avisen The Daily Telegraph viste det seg nemlig at det sittende styret hadde sikret seg mot nettopp slike manøvre som Ager-Hanssen forsøkte seg på.

I dokumentene knyttet til selskapets gigantiske obligasjonslån på 220 millioner pund var det nemlig blitt lagt inn en såkalt giftpille, et klausul som skal hindre fiendlig overtakelser av selskap.

Giftpillen tilsa at hvis noen andre enn det eksisterende styret pekte ut styremedlemmer, slik Ager-Hanssen ønsket, måtte det gigantiske lånet bli tilbakebetalt umiddelbart.

Det har ikke selskapet råd til. Dermed ville obligasjonseierne overta kontrollen over selskapet hvis Ager-Hanssen gjennomførte planen sin. De eksisterende aksjonærene vil sitte igjen med ingenting.

Ble sint

Nordmannen oppdaget med andre ord at han var bundet på hender og føtter. Ikke overraskende benyttet han muligheten til å rase mot styret i britiske medier. Han kalte giftpillen «et groteskt misbruk av sitt forvaltningsansvar».

- Giftpillen fraraner aksjonæren deres fundamentale rett til å endre styret slik de ønsker. Den makten er blitt stjålet fra dem. Det er ingenting annet enn tyveri av makten hvor bare de eksisterende styremedlemmene kan velge hvem som erstatter dem, sier Ager-Hanssen til Telegraph lørdag.

- Styret ønsker å spille obligasjonseierne ut mot aksjonærene, slik at makten kan forbli i hendene til noen få rikinger, legger han til.

Etter at meldingen om giftpillen ble kjent, falt aksjen 11 prosent på mandag.

Ager-Hanssen skal nå vurdere sitt neste steg, men er fortsatt fast bestemt på å fjerne det sittende styret. Han forsøker å finne en vei utenom den overraskende giftpillen.

- Vi vurdere nå alle muligher, sier Ager-Hanssen til Reuters mandag.

Johnston Press har ikke ønsket å komentere saken.

Så gjenstår det å se om Ager-Hanssen tross alt får kontrollen over mediegiganten.

Vil inn i Norge

Ager-Hanssen har også planer på andre områder. Han eier allerede Metro, Sveriges største målt i opplag med nær en million lesere daglig. Selskapet har også flere digitale satsinger innen mote og rekruttering, samt planer om å satse i Norge. Til Medier24 har Ager-Hanssen sagt at de vil starte nyhetsnettstedet Metro24.no, faktasjekk-nettstedet Viralgranskaren.no og økonominettstedet Real24.no.

Ager-Hanssen startet i 1997 investeringsselskapet Cognition Ventures. Selskapet satset sterkt på internett, og var priset til rundt 20 milliarder kroner i 2000. Ager-Hanssen eide 70 prosent av selskapet og var dermed god for rundt 15 milliarder kroner. Det var nok til at han ble utpekt til Norges rikeste.

Da internettboblen brast, gikk imidlertid papirformuet rett i bøtta, og Ager-Hanssen har slitt med kreditorer siden den gang.

Tidligere i år ble det kjent at han jages av svenske skattemyndigheter for ubetalt skatt fra 2003 og 2004.

