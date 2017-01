ANNONSE

Stigrørplattformen på Johan Sverdrup-feltet fraktes til Norge i sju moduler i 2018. Aker Solution har fått jobben med å sammenstille disse. Arbeidet skal utføres sammen med Kværner, og har en estimert verdi på 900 millioner kroner, skriver Offshore.no.

- Vi er svært glade for å vinne denne kontrakten i samarbeid med Aker Solutions. Dette er nok en bekreftelse på at vår erfaring og ekspertise innenfor offshore hook-up og ferdigstillelse er etterspurt, sier Terje Johansen, som er ansvarlig for hook-up og ferdigstillelse i Kværner, på Kværners hjemmeside.

Arbeidet vil starte i februar 2017 og vil i startfasen gi arbeid til 100 personer, skriver Kværner. Arbeidet vil skje i Stavanger. Fra sommeren 2018 vil 1000 personer være involvert i prosjektet.

Kontrakten har også en opsjon på sammenstilling av andre plattformer på feltet.