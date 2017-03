Aker Solutions til værs på oppkjøpsmeldinger

ANNONSE

Finansavisen meldte mandag kveld at Kjell Inge Røkkes ingeniørselskap Aker Solutions kan bli solgt til den amerikanske oljeservicegiganten Halliburton.

Samtalene med Halliburton om salg av hele eller deler av Aker Solutions har pågått i lengre tid, opplyser en kilde til Finansavisen. En avtale kan være i ferd med å bli inngått.

Børsen reagerer euforisk på nyhetene og aksjen stiger 16 prosent på børsen tirsdag.

Selskapets hovedaksjonær er Kjell Inge Røkkes Aker, som eier omtrent halvparten av aksjene. Størsteparten eies indirekte gjennom Aker Kværner Holding, der staten eier en minoritetsandel på 30 prosent. Aker eier dessuten rundt ni prosent av Aker Solutions direkte.

Venter pris rundt 60 kroner

Analytiker Truls Olsen i Fearnley Fonds sier at det er vanskelig å si akkurat hvor sannsynlig det er at det kommer en avtale med Halliburton, som er verdens nest største oljeserviceselskap.

- Det er vanskelig å spekulere rundt akkurat det, men det skjer ganske mye innen oppkjøp og fusjoner i denne bransjen, så det er absolutt mulig. Subsea-biten til Aker vil nok passe godt inn i modellen til Halliburton, sier Olsen til Nettavisen.

Aker Solutions består av to virksomhetsområder, subsea og feltdesign. Det første leverer løsninger rundt oljeutvinning via subsea-installasjoner på havbunnen og regnes som det mest attraktive segmentet for kjøperen. Det er usikkert om feltdesign-segmentet også vil bli inkludert i den potensielle oppkjøpet.

Olsen regner med at prisen Halliburton vil betale er godt over kursen på børsen. Aksjen stengte på 47,72 kroner mandag.

- Vi har sett fra liknende avtaler at prisen er langt over den prisen som kapitalmarkedene setter. En pris pr aksje på rundt 60 kroner aksjen kan potensielt være en mulighet, sier Olsen.

Aksjen handles nå til 54,4 kroner.

Flatt på børsen

Ellers er det få store bevegelser på børsen tirsdag, og hovedindeksen på Oslo Børs er opp 0,05 prosent til litt over 700 poeng. Blant de ti største selskapene på Oslo Børs er ingen ned eller opp over én prosent. Oljeprisen er neste uendret siden stengetid mandag. Tirsdag kommer dessuten månedens Opec-rapport, som kan gi oljeprisen et løft.

Det kriserammede offshorerederiet Farstad Shipping er imidlertid ned over 70 prosent til 0,37 kroner aksjen tirsdag.

Kursfallet kommer i kjølvannet av at den planlagte reparasjonsemisjonen i selskapet, som starter i dag. Farstad skal slå seg sammen med Røkkes Solstad Offshore og John Fredriksens Deep Sea Supply til en ny offshore-gigant.

