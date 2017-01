Akhtar Chaudhry anmelder drapstrussel

ANNONSE

GRØNLAND (Nettavisen): Umiddelbart etter kjennelsen i den så kalte hijab-saken i Gulating lagmannsrett fredag, publiserte Akhtar Chaudhry sin blogg hvor han håper saken går videre til behandling i Høyesterett.

Akhtar Chaudhry: Hijabsaken fortjener prinsipiell avklaring i Høyesterett

I kommentarfeltet til bloggen ble det noen timer senere skrevet en kommentar som kan få nakkehårene til å reise seg. Den profilerte samfunnsdebattanten er ikke i tvil om at det er riktig å gå til politiet med den:

- Jeg skrev en blogg som ble publisert på Nettavisen fredag. Lørdag så jeg en kommentar som var så alvorlig at jeg mener politiet må se på den, sier Chaudhry til Nettavisen på politihuset på Grønland i Oslo.

(artikkelen fortsetter under)

GROVT: Dette er meldingen som ble postet i bloggen til Akhtar Chaudhry.





Chaudhry har som SV-politiker vært en del av den offentlige debatten i en årrekke. Han har tidligere vært 4. visepresident på Stortinget og vararepresentant til Stortinget. I dag er han seksjonsleder i Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet, i tillegg til å ha en fremskutt rolle i SVs sentralstyre.

Drapstrussel

I trusselkommentaren oppfordrer en mann regelrett til å ta livet av den tidligere profilerte politikeren, og nå samfunnsdebatanten.

(artikkelen fortsetter under videoen)



- I kommentaren stod det at en klok mann med våpen burde Akhtar Chaudhry og gi ham et nakkeskudd. Det synes jeg var ganske alvorlig, både på det personlige plan og rent politisk. Denne typen kommentarer på åpne nettsider anser jeg som et forsøk på å stoppe opplyste debatter. Les mer: Merete Hodne dømt i hijab-saken - Nettavisen ønsker en liberal og åpen debatt, men det går en soleklar grense ved lovbrudd og drapstrusler. Slike saker anmelder vi konsekvent. Vi støtter Chaudhry 100 prosent når han nå anmelder dette forholdet, sier sjefredaktør i Nettavisen Gunnar Stavrum. - Vi har en bred gruppe bloggere, og vi mener at norsk samfunnsdebatt tjener på at alle grupper kommer til orde. Men det krever også respekt for enkle spilleregler for et demokrati. (artikkelen fortsetter under)





- Tjener ikke demokratiet

Chaudhry sier videre til Nettavisen at han ikke frykter for sin personlige sikkerhet etter den oppsiktsvekkende kommentaren.

- Dette er ikke bare mellom avsender og meg, det er mye større. Det er et forsøk på å stanse en pågående samfunnsdebatt. Derfor er det viktig at politiet ser på dette. Kanskje kan også en samtale mellom avsenderen og politiet forhindre lignende kommentarer i fremtiden, sier han.

For Chaudhry er det viktig at en åpen debatt blir tilgjengelig for alle i Norge.

- Det er ikke vårt demokrati tjent med, derfor mener jeg politiet må se på det. Det jeg er opptatt av er at denne typen trusler ikke skal få påvirke vår debatt. Ytringsfriheten i vårt land skal ha vide rammer.

Stavrum forteller også at Nettavisen bistår politiet ved behov.

Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum.

- Det er ekstremt viktig at Chaudhry anmelder dette forholdet. Han har også gjennom praksis vist at han er åpene for andres synspunkter. Men det betyr ikke at han skal finne seg i trakassering og drapstrusler.

- I slike saker vil Nettavisen alltid utlevere opplysninger vi har om en gjerningsperson.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra personen som har fremsatt drapstruslene, men han har ikke svart på våre henvendelser.