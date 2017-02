Aksjemarkedet har begynt å ignorere Donald Trumps twittermeldinger

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): USAs president Donald Trump har 24 millioner følgere på Twitter og når dermed ut til enormt mange mennesker med sine poster der.

Effekten har tidligere vært enorm for selskaper som omtales svært negativt. Dette har, ifølge CNNs Brian Stelter, ført til at enkelte teknologiselskaper på vestkysten har justert arbeidstiden til sine PR-ansatte, slik at noen er på jobb og får det med seg dersom Trump tvitrer om dem klokken 03.00 om natten.

- Dette er presidenten i USA, mannen med den største mikrofonen i verden, som plutselig en dag kan finne på å gå til angrep på deg, sier visepresident David Boaz i Cato Institute til Politico.

Lockheed Martin ble i desember angrepet av Trump fordi presidenten mente at kostnaden tilknyttet deres F35-jagerfly var for høy. Konsekvensen var at aksjekursen deres falt med rundt fem prosent, ifølge Business Insider.

Boeing fikk kritikk fordi Trump mente at selskapet krevde for mye penger for å bygge en ny Air Force One, og falt med 1,5 prosent på børsen den samme dagen.

Nå ser det imidlertid ut til at aksjemarkedet har tilpasset seg. Onsdag gikk president Trump til angrep på klesbutikkjeden Nordstrom fordi den har dumpet merket til hans datter Ivanka Trump.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

- Min datter Ivanka blir behandlet så urettferdig av Nordstrom. Hun er en flott person – som alltid påvirker meg til å gjøre det rette. Forferdelig! skrev Trump på Twitter.

Aksjekursen til Nordstrom gikk ned 1,1 prosent, men effekten var svært kortvarig. Da børsen i New York stengte onsdag, landet Nordstrom-kursen på 44,53 dollar, noe som var en oppgang på 4,09 prosent eller 1,75 dollar.

Enkelte Trump-motstandere har oppfordret til boikott av Nordstrom og andre kjeder som selger merket til produkter fra Trump-familien. Nordstrom hevder på sin side at det ikke er politiske motiver bak beslutningen om å droppe Ivanka Trumps merke.

- Vi har hele tiden sagt at vi gjøre innkjøpsbeslutninger basert på salgstallene. Vi har tusenvis av merker. Over to tusen bare på nettsiden vår. Hvert år kutter vi cirka ti prosent og fornyer utvalget vårt med tilsvarende, sier Nordstrom til Market Watch.

Dow Jones endte på 20.054,34 poeng onsdag. Det var en nedgang på 0,18 prosent eller 35,95 poeng. Standard & Poor 500 steg 0,07 prosent eller 1,59 poeng til 2294,67 poeng, mens Nasdaq landet på 5682,45 poeng etter en oppgang på 8,24 poeng eller 0,15 prosent.