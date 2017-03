Aksjonærer truer Ryan Wiik med søksmål

ANNONSE

32 aksjonærer i Morgan Kane-selskapet WR Entertainment truer tidligere gründer og hovedrollehaver Ryan Wiik med søksmål.

De mener han har fått dem til å investere i selskapet under falske premisser, og frykter at hans søksmål mot administrerende direktør Tasmin Lucia-Khan kan påføre selskapet økonomisk tap.

Føler seg seksuelt manipulert

I forrige uke ble det kjent at Wiik har saksøkt selskapets administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan, for ærekrenkelse, bedrageri og for å bryte privatlivets fred.

Wiik mener blant annet at Lucia-Khan brukte sex til å få han til å gi fra seg kontrollen over sitt eget selskap. Dette avviser hun på det sterkeste.

Sex-søksmålet får aksjonærene til å reagere kraftig mot den tidligere hovedrolleinnhaveren.

Tacmin Lucia-Khan er direktør i filmselskapet bak Morgan Kane-filmene.

«For oss fremstår dette som et forsøk på å ødelegge prosjektet for dagens ledelse og dermed påføre WR Entertainments aksjonærer et økonomisk tap», skriver aksjonærene i et brev til Wiik som Nettavisen har fått tilgang til.

Investert store beløp

Til sammen skal det være investert over fire millioner dollar (rundt 33,6 millioner kroner) i selskapet ved utgangen av 2015. Aksjonærene truer nå med søksmål hvis de lider økonomisk tap og ber han slutte.

«Vi gjør deg herved oppmerksom på at vi, dersom vi blir påført et økonomisk tap knyttet til vår investering i selskapet, vil saksøke deg og kreve tapet erstattet av deg personlig, basert på den feilaktige informasjonen og lovnadene du har gitt oss gjennom det siste tiår», skriver aksjonærene.

De skriver at Wiik har hatt muligheten i mange år til å bringe Morgan Kane nærmere kinolerretet, men at han leverte veldig lite til aksjonærene. «Basert på dine garantier og lovnader knyttet til status på Morgan Kane-prosjektet og andre filmprosjekter, og med den informasjonen vi har i dag, kan vi fastslå med sikkerhet at disse garantiene var usanne», skriver aksjonærene. Ryan Wiik har ikke svart på Nettavisens forespørsler mandag. Kjos og Blystad investerte I januar i fjor møtte Nettavisen/Side3 Ryan Wiik i Oslo. Han fortalte da at han hadde arbeidet med filmprosjektet «Morgan Kane» i fem år, og at budsjettet var på 27 millioner dollar, eller rundt 240 millioner kroner. Målet var å konkurrere med internasjonale suksesser som Hunger Games, James Bond og andre filmer basert på bokserier. Blant dem som hadde investert i filmen var to av Norges rikeste menn, Norwegian-sjef Bjørn Kjos og shipping- og eiendomsmilliardær Arne Blystad. Ingen er dem står oppført blant de undertegnede på aksjonærbrevet.