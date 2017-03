Aldri si dette til en bruktbilselger

ANNONSE

- Prisforhandlinger om bruktbil er strategi. Med de rette ordene kan du enkelt presse ned prisen. Det er viktig å skape seg en best mulig forhandlingsposisjon. Ikke gå i fella og gi bilselgeren er fordel i maktbalansen, sier privatøkonomiekspert Rune Pedersen i Smartepenger.

Anser selgeren deg som i overkant interessert i akkurat den bilen eller akkurat ett bestemt merke, gir du fra deg litt av din forhandlingsmakt.

Ikke gå i jubelfella

Vær aldri mer enn passe interessert, men heller ikke uinteressert. For all del ikke vis din store begeistring. Utbryter din ektefelle/kjæreste at dette er drømmebilen, har dere gitt bilselgeren unødvendig stor forhandlermakt. Da har dere gått i jubelfella.

Ikke skjul illojaliteten

Ikke hold tett om at du henter inn tilbud hos forhandlerens konkurrenter, men ikke si hos hvem. Dette er enkleste måten å presse forhandleren på defensiven. Da innser forhandleren at han må gi deg et godt tilbud om han skal være med i din vurdering nesten uten at du behøver å prute aktivt. Særlig gjelder dette for nybilkjøp.

Jeg behøver bilen nå

Ikke si til bilselgeren at du behøver bilen snarlig. Timing er nemlig den viktigste faktoren når du skal gjøre et godt nybilkjøp. Med jevne mellomrom tilbyr forhandlerne kampanjetilbud hvor de inkluderer utstyr som normalt koster 20.000-30.000 kroner. Er det slik at du bare må ha ny bil innen fire måneder, kan du gå glipp av rabatter på 25.000-30.000 kroner.

Smarte Pengers prisundersøkelse viser at rabattene sitter som løsest når modellen har mistet litt av nyhetens interesse. Første året modellen er ny, selger den «seg selv» og behøver ikke drahjelp av kampanjetilbud. Er modellen populær, kan dette også gjelder i modellens andre år. De påfølgende årene kan du derimot forvente kampanjetilbud med varighet i noen måneder. Siste året før modellen skiftes ut med ny, er rabattene størst. Typisk kan slik tilbud inneholde flere av følgende elementer: xenonlys, vinterdekk, metallic lakk, navigasjon og aluminiumsfelger.

Hva er bilen min verdt?

Selv om fabrikken eller importøren som betaler for utstyrspakken, er gjerne forhandleren mer gjerrig med ytterligere rabatter i en slik periode. Da er det særlig din innbyttebil som prisforhandlingene dreier seg om og ikke nybilen du skal kjøpe. Ikke holdt tett om at du ber om tilbud på innbyttepriser hos andre, men ikke si hos hvem. Da vet forhandleren at han må gi en god pris for å være aktuell.

Alt du behøver er bilens registreringsnummer, så beregner du reell bruktbilpris med Smarte Pengers bruktbilpris-kalkulator.

Innbytteprisen spriker mye mellom forhandlerne. Regn med 15.000-20.000 i forskjell! Sjekk derfor prisen hos minst tre forhandlere, dvs hos de forhandlerne som selger modellen du har bestemt deg for å kjøpe. Her er det mye å spare!

Bare må ha Volkswagen

Er du av typen som «venter med å bytte bilen til den nye Passaten kommer», vil du neppe gjøre bilkupp. Er du åpen for andre merker enn din favoritt, er muligheten mye større for å gjøre et godt kjøp av to årsaker.

1) Det er faktisk store prisforskjeller mellom ganske like modeller innenfor samme segment. Noen modeller er bedre priset. Årsaken kan være at fabrikken har ligget i forkant med utvikling av motor, en motor med lave utslipp som gir lave bilavgifter og gjerne en lettere motor som også gir lavere vektavgifter.

2) Sjekker du flere merker er sjansen bedre for at minst en av forhandleren har kampanjetilbud med utstyrspakker til en verdi av 20.000-30.000 kroner inkludert i prisen.

Fortsatt et visst prutningsmonn

Såkalte ferdigprutede nettopriser ble innført i bilbransjen flere år tilbake. Likevel er det mulig å presse prisen litt ned. Du kan påregne 3-4 prosent prutningsmonn. Men det er ikke i prosent av kjøpsprisen, men i prosent av bilens pris renset for alle avgifter. Bilavgiftene utgjør normalt drøyt halvparten av bilens pris. Dermed kan du påregne om lag 2 prosent prutningsmonn av på-ruta-prisen. Men er det kampanjetilbud på bilen, er det ikke sikkert forhandleren er innstilt på å gi ytterligere rabatt.

HER ER RÅDENE VED BRUKTBILKJØP:

Den bilen ser jo veldig pen ut

Du bør ikke vektlegge utseende. Det er det indre som teller når du kjøper bruktbil. Selv bruktbiler med høy kilometerstand gjøres lekre med dashbordpolish og annen profesjonell rengjøring. Høy kilometerstand bør skremme. Vektlegg lav kilometerstand fremfor årsmodell.

Dette bør gi prisavslag

Ikke la deg begeistre for mye. Selv om du egentlig har bestemt deg for bilen, så ikke si det. Du bør rynke på nesen og argumentere for prisavslag for følgende egenskaper:

Dekk

Sjekk om dekkene er slitt, og sjekk årstallet. Er de gamle må de snart byttes. Krev rabatt!

Stereoanlegg uten USB

Har stereoanlegget hverken bluetooth eller USB inngang, må du bakse med CD-plater. Det vet bilforhandler er en stor praktisk ulempe når "alle" i dag har digitalisert musikken på smarttelefon, etc. Krev rabatt.

Feil farge

Det hjelper ikke at bilselger argumenterer for at den hudfargede Poloen egentlig er fin. Markedet vil ikke ha slik og prisen skal derfor være tilsvarende lav. Dessuten har forhandler gjort fratrekk på feil farge da han tok inn bilen. Sterke farger på biler i folkesegmentet (Golf og oppover), krever fratrekk. Gul, grønn og burgunder-rød gir fratrekk. Blå, sort, grå og hvit og skarp rødfarge i metallic gir ikke fargefratrekk i dag. Det er større aksept for sterke farger for småbiler.

Registerreim

Det er dyrt å skifte registerreimen, i alle fall på noen modeller. Og det kan bli enda dyrere dersom reimen ryker under kjøring. Ventilene kan da slå ned i stempelet slik at ventilene blir ødelagt. Derfor skal registerreima byttes etter intervall. Sjekk når neste bytte er. Det bør forhandleren vite. Hvis ikke kontakt en merkeforhandler. Er det kort tid til bytte, krev rabatt!. De fleste biler har registerreim, men noen har en annen og bedre løsning.

Småskader

Småbulker og riper bør du bruke som argument, selv om du selv egentlig ikke bryr deg så veldig.

SUV uten 4WD

Fortsatt er det slik at SUV uten 4WD faller betydelig mer i pris enn SUV med 4WD. Behøver du kun tohjulsdrift, kan du derfor gjøre gode kupp i bruktmarkedet.

Sedan

Sedan har en nedadgående salgstrend. Modellen er i ferd med å bli bestefar-preget. Slik biler er vanskeligere å selge. Prut!

Ribbet høne

En bil ribbet for utstyr er vanskelig å selge og gir et godt grunnlag for saftig pruting. Manglende xenonlys er også upopulært og presser ned prisen. Det samme gjelder en BMW uten sportspakke.

Manglende servicehefte

Er det huller i serviceheftet, bør du argumentere for prisavslag. Det er nok en lite fordel om servicen er utført på merkeverksted. Da er det enklere å sjekke kilometerhistorikken med tanke på kilometersvindel. Er service utført på ikke-merkeverksted, har du derfor kanskje et lite prute-argument.

