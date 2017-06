ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Netthandelgiganten Amazon opplever at aksjekursen faller mandag, i skrivende stund med over 1,5 prosent.

Dette kommer i tillegg til nedgangen på 3,2 prosent eller 31,96 dollar fredag.

Til sammen er dette nok til at grunnlegger, eier og sjef Jeff Bezos faller fra andre- til tredjeplass på Bloombergs milliardærindeks, melder Market Watch.

Bezos eier nesten 80 millioner aksjer, eller rundt 17 prosent. Dersom Amazon-aksjen ender mandagen med en minus på 1,1 prosent, har Bezos andel falt med 3,43 milliarder dollar eller 29 milliarder norske kroner siden fredag.

Hans totale formue anslås til å være 83,9 milliarder dollar eller 710 milliarder norske kroner, forutsatt en nedgang på 1,1 prosent mandag. Dersom fallet blir enda større, slik det ligger an til, reduserer formuen hans ytterligere.

Microsofts Bill Gates regnes som verdens rikeste mann med en formue på 89,2 milliarder dollar, foran spanjolen Amancio Ortega, som anslås å være god for 84,6 milliarder dollar.