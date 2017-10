Amazon-aksjene til himmels etter godt tredjekvartal

Amazons gode tredje kvartalsresultat sendte aksjen opp på Wall Street, godt hjulpet av oppkjøpet av Whole Foods og økt salg i sommer.

Selskapet uttalte torsdag at det forventer at salget vil stige i feriesesongen. Amazon-aksjen økte med 8 prosent etter at resultatene var offentliggjort.

Firmaet fikk 465 fysiske butikker etter å ha betalt nesten 14 milliarder dollar for Whole Foods. Det annonserte en serie nye stemmeaktiverte Echo-enheter og er på jakt etter et sted å bygge sitt andre hovedkvarter.

Amazon sysselsetter nå mer enn 540.000 mennesker, et byks på 77 prosent fra bare et år tilbake. Noe av denne veksten kommer fra Whole Foods-oppkjøpet.

Men selskapet sier også at det har ansatt programvarespesialister, selgere og andre til å arbeide med sin datasky-virksomhet, strømmetjeneste og andre enheter.

