Netthandelsgiganten Amazon.com har tatt et stort steg inn i det fysiske butikk-markedet når de fredag sa at de ville kjøpe Whole Foods Market for 13,7 milliarder dollar, rundt 116 milliarder kroner.

Det skriver Washington Post.

Dette ser nettgigantens klart mest ambisiøse satsing på fysisk handel, ettersom Whole Foods, som spesialiserer seg i økonomisk mat, har over 430 butikker rundt omkring i USA.

De har imidlertid vært under press fra Walmart og andre konkurrenter, og har slitt med å tiltrekke seg kunder.

Whole Foods skal fortsatt bli drevet under sitt eget navn og avtalen ventes å bli gjennomført innen andre halvdel av 2017.

