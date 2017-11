Amerikanske politikere får informasjon som både pirrer og skremmer Hadia Tajik

- Av ulike årsaker er det ikke mulig i Norge.

NEW YORK (Nettavisen): - Det er mye som er spennende med amerikansk valgkamp. De gjør ganske systematiske analyser og innhenter mye informasjon om hvor de ulike velgergruppene befinner seg og hvordan de kan mobilisere dette, sier Hadia Tajik.

Det er neppe overraskende at Arbeiderpartiets nestleder gløtter litt misunnelig over Atlanterhavet etter det skuffende valgresultatet i Norge.

Tidligere jobbet politikerne under valgkampene i USA for å vinne de velgerne som var i sentrum ideologisk. Dette bidro til en mer pragmatisk politikk, hvor partiene lå nærmere hverandre. Nå kan man gjennom mikromålretting lettere finne velgere som allerede er på samme ideologiske side og heller fokusere på å få disse velgerne til å avgi stemmer.

Dermed trenger ikke partiene lenger å fri til sentrumsvelgere.

- I stedet for å se på innbyggerne som stemmeberettigede mennesker som bor i deres valgkrets, hjelper data politikerne til å se på innbyggerne som folk som stemmer for dem. Data gjør at du kan avfeie dine meningsmotstandere, sier Eitan Hersh, professor i statsvitenskap hos Yale, til NBC.

Hadia Tajik er tydelig på at dette også er risikabelt.

- Av ulike årsaker er det ikke mulig å sammenstille den type informasjon i Norge. Det handler først og fremst om hensynet til personvern. I USA kan man gå ganske detaljert til verks på den enkelte husholdning og få kunnskap om hvilke politiske standpunkt som finnes i den husholdningen, blant annet på basis av registrerte velgerdata. Det gjør at de kan målrette kampanjene sine noe voldsomt i dette landet. Det er interessant, men det er også litt skremmende.

Hadia Tajik møter Nettavisen på New York University, hvor hun holder et innlegg i et seminar om populisme. Hun tar seg tid til å stille opp for podcasten «Korrespondentene», hvor temaet denne gang er hvordan amerikansk politikk påvirker våre stortingspolitikere i Norge.

- USA er et land jeg har besøkt ganske mye, både på øst- og vestkysten og både på jobb og ferie. Det er et land jeg liker å tilbringe mye tid i. Samtidig er det et land jeg tror de fleste av oss kjenner godt gjennom populærkultur, men der ligger det ganske mange fallgruver. Nettopp fordi vi har sett USA så mye på TV og film, så føler vi kanskje at vi kjenner USA bedre enn vi gjør, sier Tajik.

I podcasten snakker hun også om hva som bekymrer henne mest etter presidentskiftet i USA. Det er spesielt tre områder Arbeiderpartiets nestleder er opptatt av.

- Donald Trump har vist seg å være uforutsigbar. Det er trygt å si. Vi ser at presidenten selv har valgt å utfordre helt grunnleggende sider ved USA.

