Amerikanske telegiganter i budkrig

NEW YORK (Nettavisen): Tidligere denne måneden la den amerikanske telegiganten AT&T inn et bud på nærmere 14 milliarder kroner for selskapet Straight Path Communications.

Nå har ifølge Market Watch konkurrenten Verizon dukket opp med et høyere bud. Verizon er villig til å betale 15,4 milliarder kroner, over halvannen milliard mer, ifølge en kilde Market Watch har snakket med.

AT&T har en uke på seg til å svare.

Interessen for Straight Path Communications skyldes ifølge Market Watch at telebransjens fokus er i endring. Dette så vi tidligere denne måneden, da Verizon og AT&T begge forholdt seg lunkne til myndighetenes auksjon av lavfrekvensradiobølger, som er ideelt for å sende lyd over lange avstander og gjennom bygninger, noe som er ideelt for teleselskaper som ønsker å dekke store områder.

Forbrukernes bruk av smarttelefoner er i ferd med å bli mer videofokusert, og som et resultat av dette må teleselskapene utvide sin kapasitet i tett befolkede områder.

Verizon falt 0,74 prosent på børsen i New York tirsdag, til 46,70 dollar per aksje, men har steget med 0,15 prosent etter børs. AT&T gikk ned 0,2 prosent til 39,94 dollar per aksje, men har etter børs gått opp 0,98 prosent til 40,33 dollar.

Dow Jones steg for øvrig 232,23 poeng eller 1,1 prosent tirsdag, til 20.996,12 poeng, mens Standard & Poor 500 gikk opp 14,47 poeng eller 0,6 prosent til 2388,62 poeng.

Nasdaq opplevde en merkedag ved å passere 6000-grensen og landet på 6025,49 poeng etter en oppgang på 41,67 poeng eller 0,7 prosent.